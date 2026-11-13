Hudební kvíz o českých lidových písničkách: Kdysi je zpívalo každé dítě, dnes už mnozí zapomněli správná slova

Dnes jsme si připravili kvíz pro všechny, kdo si myslí, že české lidovky znají nazpaměť. Texty lidových písní umí pěkně překvapit – otestujte, jak dobře si je pamatujete.
U většiny českých lidových písní nenajdete autora, kterého by bylo možné jednoduše napsat pod noty. Nevznikaly u stolu jako hotová skladba, spíš se dlouho usazovaly mezi lidmi. U sedláků, řemeslníků, pastýřů, ale také mezi vojáky, kteří se vraceli domů a přinášeli s sebou vlastní verze. Zpívalo se při práci na poli, při senoseči, v zimě u předení, kdy večer neutíkal a světla moc nebylo. Melodie putovaly od člověka k člověku. Slova se měnila podle kraje, nálady i paměti toho, kdo zrovna zpíval. V jedné vsi měla písnička jiný konec, o kus dál se k ní přidala další sloka. Mnohé písně, které se drží dodnes, se výrazně rozšířily v 18. a 19. století. Tehdy se do nich pustili sběratelé folkloru a začali zapisovat texty i melodie, aby se neztratily jen někde mezi hospodou, návsí a školní třídou. A připomenout si je můžete i v našem kvízu na In-Lifestyle.
Lidovky mívají jednoduchý motiv a chytlavou melodii
Motivy se v lidovkách vracejí pořád dokola. Láska, zklamání, vojna, odchod z domu. A vedle toho les, potok, hospoda, studánka, koník, myslivec nebo děvče, které na někoho čeká. Na první poslech to často zní nevinně, skoro jako obrázek ze starého zpěvníku po babičce. Jenže úplně prosté ty texty nejsou. Texty lidových písní mívají dvojsmysly, někdy celkem průhledné, jindy schované pod obyčejná slova. Košíček, který Pepíček rozdupal Nanynce, není jen košíček z proutí. A koník, kterého milá nechce napojit, také není pouze zvíře ze stáje. Děti to většinou odzpívají bez zaváhání. Dospělý se po letech u některých veršů zarazí: tohle jsme opravdu zpívali ve školce? Na druhou stranu, možná za tím prostě hledáme skryté významy zbytečně, což těm písničkám bere kouzlo.
Lidovky mají jednu výhodu, kvůli které přežily i školní osnovy a různé povinné zpívání. Jsou jednoduché. Melodie se rychle chytí, rytmus pomůže i tomu, kdo si jinak na zpěv moc netroufá, a většina písní se dá zazpívat bez klavíru, not i hudební průpravy. Proto se dostaly do školy, na flétnu, na besídky a do prvních zpěvníků. Prší prší, Pec nám spadla nebo Skákal pes zná v Česku skoro každý. Aspoň melodii. U přesného znění textu už bývá jistota o poznání menší.
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Tady se ukáže drobný problém. Člověk si písničku brouká skoro automaticky, jenže jakmile má doplnit konkrétní slovo do konkrétního verše, paměť najednou škobrtne. Co vlastně nese liška v pytli, když běží k Táboru? Jaké oči má holka, která by neměla sedávat u potoka? A co měl na klobouku myslivec, který šel za skákajícím psem?
Lidové písničky se často berou jako součást základního hudebního vzdělání každého Čecha. Paměť je ale nevyzpytatelná, zvlášť u textů, které člověk naposledy zpíval někdy na prvním stupni základní školy, možná při hodině hudební výchovy, kdy se stejně většina třídy snažila spíš nebýt moc slyšet. Připravili jsme kvíz, který prověří, kolik starých veršů vám v hlavě zůstalo. Zkuste ho projít bez chyby.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, Wikipedie, Písničky-akordy
Tento příspěvek Velký kvíz o českých lidových písničkách: Úkolem je vzpomenout si na 10 textů, které v dětství znal každý byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.