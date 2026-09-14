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Internetoví podvodníci jsou stále nebezpečnější. Na co si dát pozor?

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Podle České bankovní asociace se během prvních sedmi měsíců roku 2026 podvodníci pokusili připravit klienty bank o více než 10 miliard korun. Způsobená škoda dosáhla 1,9 miliardy korun, zatímco bankám se podařilo ochránit přes 8,1 miliardy korun ohrožených prostředků.
Internetoví podvodníci jsou stále nebezpečnější. Na co si dát pozor?

Internetoví podvodníci jsou stále nebezpečnější. Na co si dát pozor?

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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