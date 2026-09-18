Rybízovo-malinová povidla: Kyselá ovocná dobrota, která osvěží každé pečivo

Tato povidla mám spojená ještě s maminkou. Vařila je skoro každé léto, když jsme nosily domů maliny po kýblech a na zahradě dozrával rybíz. Ten se k nim přidával bez velkého přemýšlení, prostě patřil do hrnce. Výsledná povidla mají výraznou červenou barvu, lehkou kyselinku a nejsou přeslazená tak, že by přebila ovoce. Podstatný je postup: rybíz se hned na začátku zahřívá i se stopkami, pak se směs nechá stát a teprve potom se vaří po menších dávkách. Díky tomu zhoustne, ale neztratí ovocnou chuť.
Na těchto povidlech nejde nic uspěchat. Ovoce dostane svůj čas a člověk ho jen hlídá, nehoní. Samotné dovaření je pak docela
rychlá práce. stáhnou ostřejší rybíz do jemnější chuti, rybíz zase podrží kyselinku a pomůže konzistenci. Maliny
Můj tip zní: Vaření po menších dávkách opravdu nevynechávejte. Šťáva se odpaří rychleji a povidla pak nejsou řídká ani nevýrazná.
U nás se mažou na
, dávají do vánočku lineckého a občas skončí jen tak v bílém jogurtu. Když se plní sklenice, voní kuchyně tak silně po ovoci, že se na chvíli snadno přehlédne i ta hromada nádobí ve dřezu. Recept na domácí rybízovo-malinová povidla
Doba přípravy ovoce: 20 minut Odležení: 24 hodin Vaření jednotlivých dávek: asi 7-8 minut každá Počet sklenic: podle jejich velikosti Celkový čas: rozdělený do dvou dnů Ingredience pro přípravu 2000 g červeného rybízu 350 g malin 2 lžičky kyseliny citronové 800 g cukru krystalového na 1600 ml získané šťávy šťáva z 1 citronu 1 lžička alkoholu do každé sklenice na zalití povrchu Postup přípravy domácích povidel z rybízu a malin
1.
Rybíz přeberte, krátce opláchněte a nasypte do většího hrnce i se stopkami. Je to starý a docela šikovný postup. Ušetříte si zdlouhavé obírání a při prvním prohřívání stopky ničemu nevadí.
2. Hrnec postavte na
mírný oheň a nechte rybíz pomalu pouštět šťávu. Vodu nepřidávejte, ovoce si poradí samo. Jakmile začne měknout, vsypte maliny. Zdroj: Dobré Recepty od Agi, Rybíz se stopkami prohřejeme, přidáme maliny a chvíli povaříme.
3. Směs přiveďte k varu a vařte přibližně
1 minutu. Potom hrnec odstavte, zakryjte a přeneste na chladné místo na 24 hodin. Během odležení se chutě propojí a druhý den se šťáva získává o poznání lépe.
4. Druhý den hmotu přeceďte a potom ji ještě
protlačte přes gázu. Z tohoto množství by mělo být kolem 1600 ml šťávy. Semínka, slupky a stopky už dál nepoužívejte. Zdroj: Dobré Recepty od Agi, Druhý den hmotu přecedíme a protlačíme přes gázu.
5. Do šťávy vmíchejte
2 lžičky kyseliny citronové. Přidejte 800 g cukru krystalového, tedy množství odpovídající 500 g cukru na 1 litr šťávy. Nechte zhruba 1 hodinu stát a občas promíchejte, aby se cukr dobře rozpustil. Zdroj: Dobré Recepty od Agi, Do šťávy vmícháme kyselinu citronovou a cukr, necháme rozpustit. Připravte si širší hrnec
6. Povidla vařte
po malých dávkách, vždy zhruba 4 až 5 naběraček. Jedna dávka potřebuje asi 7-8 minut. Tady se hodně láme výsledná hustota i chuť. Zdroj: Dobré Recepty od Agi, Povidla vaříme po malých dávkách.
7. Hotovou dávku přelijte do druhého hrnce a stejným způsobem pokračujte s další. Tak zpracujte všechnu oslazenou šťávu. Kdyby se vařilo všechno najednou, trvalo by to déle a chuť by mohla být těžší, méně svěží.
8. Nakonec vraťte povidla na plotnu, přidejte
šťávu z citronu a nechte je ještě asi 1 minutu projít varem. Pokud už jsou dost hustá, stáhněte je klidně o něco dřív. Po vychladnutí ještě zpevní.
9. Horká
povidla nalijte do čistých a suchých sklenic. Na povrch každé sklenice přidejte 1 lžičku alkoholu, sklenice hned zavíčkujte a otočte dnem vzhůru. Zdroj: Dobré Recepty od Agi, Nalijeme do sklenic a přidáme lžičku alkoholu
10. Zakryjte je utěrkou nebo dekou a nechte pomalu chladnout. Hotová povidla skladujte v temnu, po otevření patří do lednice. Hodí se na pečivo, do cukroví i jako náplň do buchet.
Zdroj: Dobré Recepty od Agi, Sklenice uzavřeme a obrátíme dnem vzhůru. Rady z domácí kuchyně k rybízově malinovým povidlům
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Zdroj a foto: Autorský text redakce Cooky.cz, Se souhlasem Dobré Recepty od Agi