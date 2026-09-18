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Stojí pouhých 5 Kč, a když ji dáte ke kytkám, porostou dvakrát rychleji

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Mladé rostlinky vypadají unyle a nechce se jim růst? Zkuste nenápadného pomocníka z lednice, který stojí pár korun a dokáže nastartovat růst sazenic způsobem, jaký byste od tak běžné suroviny nečekali.
Stojí pouhých 5 Kč, a když ji dáte ke kytkám, porostou dvakrát rychleji

Stojí pouhých 5 Kč, a když ji dáte ke kytkám, porostou dvakrát rychleji

Zdroj: pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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