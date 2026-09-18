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Pavel: Armáda je vhodná na průzkum kontaminované oblasti, poté má přijít firma

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Prezident Petr Pavel považuje za správné, že armáda zahájila průzkum lokality v šumavském národním parku, kde se našlo velké množství toxických látek. Po vojácích by však měla nastoupit specializovaná firma.
Pavel: Armáda je vhodná na průzkum kontaminované oblasti, poté má přijít firma

Pavel: Armáda je vhodná na průzkum kontaminované oblasti, poté má přijít firma

Zdroj: poskytl Petr Pavel
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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