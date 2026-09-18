Pavel: Armáda je vhodná na průzkum kontaminované oblasti, poté má přijít firmaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pavel: Armáda je vhodná na průzkum kontaminované oblasti, poté má přijít firma
Prezident Petr Pavel druhým pokračuje v návštěvě severozápadu Čech. Dnes navštíví Karlovarský kraj. Hlava...
Definitivní souhlas s převodem Letiště Karlovy Vary (LKV) z kraje na stát by mělo dát krajské...
Karlovarský kraj zateplí dvě budovy krajského úřadu. Objekty, které vznikly přestavbou bývalých kasáren, už...
Mariánské Lázně musí opravit dva silniční mosty přes železnici. Podle starosty Martina Hurajčíka (ANO) jsou...
Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...Všechny články tohoto autora →