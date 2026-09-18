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FOTO: Kostel svatého Jakuba rozzářila světla. Show vezme diváky do vesmíru

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Kostel svatého Jakuba v Brně se na chvíli proměnil v cestu vesmírem. Vizuální show Cesta světla propojuje gotickou architekturu chrámu se světlem a hudbou. Dvanáctiminutový zážitek bude součástí festivalu Prototyp. Redakce Brněnské Drbny měla možnost představení zhlédnout mezi prvními.
FOTO: Kostel svatého Jakuba rozzářila světla. Show vezme diváky do vesmíru

FOTO: Kostel svatého Jakuba rozzářila světla. Show vezme diváky do vesmíru

Zdroj: Kostel svatého Jakuba rozzářila světla. Show vezme diváky do vesmíru
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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