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Vyzkoušejte hrnkovou jablečnou bábovku politou karamelem

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Jablka nejsou souzena pouze závinu. Skvěle se uplatní také v bábovkovém těstě. S čím jdou jablka dohromady? S rozinkami, s ořechy nebo s karamelovou polevou. Ano, dnes vám hlavu zamotá hrnková jablečná bábovka politá karamelem!
Vyzkoušejte hrnkovou jablečnou bábovku politou karamelem

Vyzkoušejte hrnkovou jablečnou bábovku politou karamelem

Zdroj: Andrew Pustiakin / Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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