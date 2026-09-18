Nejsi na to sám. Kamarádi na Jihlavsku pomáhají tatínkovi s leukémiíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nejsi na to sám. Kamarádi na Jihlavsku pomáhají tatínkovi s leukémií
Druhé největší město Vysočiny Třebíč má mezi svými rodáky také Vladimíra Kostku, který je neodmyslitelně...
Dvacet let na scéně letos slaví polenský spolek Fajro. Z nadšenců do ohňových show a šermu se stali...
Za slavnostní atmosféry byly dnes v Řehořově na Jihlavsku odhaleny kameny zmizelých. Připomínají bratry...
Policisté na Vysočině v uplynulých hodinách vypátrali hned dvě ženy, po kterých bylo vyhlášeno pátrání. V...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →