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Nejsi na to sám. Kamarádi na Jihlavsku pomáhají tatínkovi s leukémií

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Akutní myeloidní leukémie (AML) neboli závažné onemocnění krvetvorby. Krutá diagnóza, kterou si nedávno od lékařů vyslechl Lukáš, jenž bydlí se svou rodinou kousek od Jihlavy. Do té doby vedl běžný život, chodil do práce, měl brigádu a dělal všechno pro to, aby rodině zajistil co nejlepší zázemí.
Nejsi na to sám. Kamarádi na Jihlavsku pomáhají tatínkovi s leukémií

Nejsi na to sám. Kamarádi na Jihlavsku pomáhají tatínkovi s leukémií

Zdroj: Donio (redakčně upraveno)
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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