Ani jogurt, ani smetana. Do tzatziki patří 1 surovina, kterou Řekové přidávají odjakživa

Doma vám tzatziki nikdy nechutná tak jako v malé řecké taverně u moře? Spousta lidí přitom pátrá po odpovědi na špatném místě. Dohadují se, jestli dip založit na bílém jogurtu, nebo si vypomoct zakysanou smetanou. Řecká kuchyně to řeší jinudy. Má jednu ingredienci, bez níž by z celého pokrmu zůstala jen nastrouhaná okurka utopená v jogurtu, a sahá po ní od nepaměti.
Tajemstvím je kvalitní olivový olej
Řeč je o dobrém olivovém oleji, ideálně extra panenském. Doma na něj hodně kuchařů zapomíná nebo ho nakape jen symbolicky, a přitom právě on drží celou chuť pohromadě. Roznáší vůni česneku, změkčuje kyselou složku a dodává směsi tu hedvábně krémovou strukturu, kvůli které do dipu mizí jeden kousek pity za druhým.
V pravém tzatziki hraje olej stejně důležitou roli jako jogurt s okurkou. Menší díl se zapracuje rovnou do směsi, druhá porce se nalije navrch až na talíři před servírováním. Vyplatí se olej, který sám o sobě intenzivně voní a chutná po zralých olivách. Levný rafinovaný typ se v tak jednoduchém pokrmu okamžitě prozradí.
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Druhým pilířem chuti je pravý řecký jogurt. Vzniká cezením, při kterém odteče část syrovátky, takže je znatelně hutnější než klasický bílý a zůstane v něm víc bílkovin. Hlavní výhoda? Nerozteče se. Klidně sáhněte po plnotučném kolem deseti procent tuku, výsledek pak bude lahodnější.
Pokud v regálu najdete jen jogurt řeckého typu, nevěšte hlavu. Obyčejný bílý jogurt si totiž doma zahustíte sami:
sítko vyložte čistým plátnem a dejte do něj jogurt, postavte ho nad hrnek nebo hlubší misku, nechte v chladu vykapávat klidně až do rána. Přečtěte si také: Kdo má v kredenci skleněnou mísu s brusem po prarodičích, drží poklad. Sběratelé platí až 120 000 Kč
Nádobu radši zakryjte, jinak jogurt chytne pachy okolních potravin. A ano, někdo si pomůže i hustou zakysanou smetanou, řecké chuti se ale nejvíc přiblížíte cezeným jogurtem spojeným s olejem.
Okurku pořádně vymačkejte, jinak dip zvodnatí
Na tomhle kroku stojí a padá konzistence. Nahrubo nastrouhanou okurku promíchejte se solí a nechte pár minut odpočívat. Sůl z ní sama začne táhnout šťávu. Potom ji přendejte do čisté utěrky, sbalte do uzlíku a vyždímejte jako mokrý hadr. Přebytečná voda je totiž největší nepřítel hutného dipu.
Vymačkání přebytečné vody z nasolené okurky rozhoduje o tom, jestli zůstane tzatziki pěkně husté. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Když tohle odbydete, okurka v lednici po pár hodinách pustí vodu a dip se promění v řídkou kaši. Oloupat ji nemusíte, zelená slupka přidá barvu i lehké křupnutí. A hlavně to nepřehánějte s množstvím, tzatziki má zůstat pěkně husté a jemné.
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Česnek má být v dipu poctivě znát, na tom si Řekové zakládají. Zásadní je ho ale nikdy nekrájet nožem, jinak na vás v hotové omáčce vykouknou ostré kousky. Prožeňte ho radši lisem nebo nastrouhejte úplně najemno. Osvědčený trik je rozmixovat oloupané stroužky přímo v olivovém oleji, protože tuk vůni i chuť česneku roznese do celé směsi.
Kyselost dolaďte lžící vinného octa nebo pár kapkami citronu. Obě cesty fungují, jde jen o to, jestli chcete tón výraznější, nebo svěžejší. Nakonec všechno dochuťte solí a čerstvě mletým pepřem.
Proč v autentické verzi nenajdete kopr
Možná to zní nečekaně, ale do původního řeckého tzatziki kopr nikdo nedává. Bez hotových sáčkových směsí koření se navíc klidně obejdete. Vystačíte si s pár surovinami:
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Bylinky typu kopru či máty patří spíš do úprav mimo Řecko. Na Kypru se třeba z jogurtu, máty a citronu připravuje příbuzný dip talatouri.
Hotové tzatziki ještě nechte aspoň hodinu uležet v chladu. Chutě se propojí a ostrost česneku poleví. Servírujte ho dobře vychlazené k pečeným bramborám, grilovanému masu, gyrosu nebo jen tak s čerstvou pitou. V zavřené dóze vám v lednici vydrží zhruba dva až tři dny, česnek navíc trvanlivost sám trochu prodlouží.
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Zdroje: https://www.toprecepty.cz/clanky/7271-jak-na-prave-recke-tzatziki-dulezite-je-pouzit-hutny-recky-jogurt-a-okurku-nechat-vykapat-konzistenci-vylepsi-olej/, https://www.theikos.cz/blog/tzatziki–pravy-recky-recept-krok-za-krokem/, https://www.reckonasbavi.cz/tzatziki-tradicni-predkrm-recke-kuchyne-z-jogurtu-a-okurky/, https://www.martinpenicka.cz/recke-tzatziki-originalni-recept-z-recka/, https://www.apetitonline.cz/menu/pripravte-si-tzatziki-jako-rekove-dulezity-je-husty-jogurt-okurky-jen-tak-trochu