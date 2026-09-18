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Nemáte v garáži tenhle kus po dědovi? Za zachovalý exemplář dají sběratelé na Aukru až 90 000 Kč

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Zaprášená motorka nebo moped po dědovi, odstavené kdesi vzadu v garáži, dokážou […]
Nemáte v garáži tenhle kus po dědovi? Za zachovalý exemplář dají sběratelé na Aukru až 90 000 Kč

Nemáte v garáži tenhle kus po dědovi? Za zachovalý exemplář dají sběratelé na Aukru až 90 000 Kč

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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