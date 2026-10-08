Ideální rozcvička pro mozek: Vypočítejte rovnici 4(2x - 7) - 3(x + 2) + 5 = -2x + 1

Ideální rozcvička pro mozek: Vypočítejte rovnici 4(2x - 7) - 3(x + 2) + 5 = -2x + 1Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ideální rozcvička pro mozek: Vypočítejte rovnici 4(2x - 7) - 3(x + 2) + 5 = -2x + 1Zdroj: Shutterstock
Článek byl publikován 08.10.2026 05:50
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