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Hradec v tom není sám. I na Pardubicku mají kamiony problém se vejít pod mosty

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Dennívýzva
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Řidiči kamionů, kteří neodhadnou výšku mostu, nejsou jen specialitou Hradce Králové. Své o tom už vědí i vedle na Pardubicku, kde dnes ráno náklaďák uvázl pod železničním viaduktem a zablokoval silnici.
Hradec v tom není sám. I na Pardubicku mají kamiony problém se vejít pod mosty

Hradec v tom není sám. I na Pardubicku mají kamiony problém se vejít pod mosty

Zdroj: HZS Pardubického kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 21.10.2026 09:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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