Chystáte se koupit nové SUV? Tyto modely by neměly ve vašem výběru chybět

Výběr nového SUV dnes není jen otázkou designu či ceny. Zákazníci stále častěji hledají vozy, které nabízejí dostatek prostoru pro rodinu, komfort při každodenním ježdění a praktické využití na delších cestách. Pokud patříte mezi ty, kteří chtějí prostorné SUV s automatickou převodovkou a velkým zavazadlovým prostorem, následující výběr vám může výrazně usnadnit rozhodování.
SUV, která nabízejí víc než jen vyšší polohu za volantem
Popularita SUV v posledních letech výrazně ovlivnila nabídku automobilek. Vyšší karoserie, pohodlnější nastupování a dobrý výhled z vozidla patří mezi hlavní důvody, proč se zákazníci rozhodují právě pro tento typ automobilu. Moderní SUV však dokážou nabídnout mnohem více.
Při výběru hraje významnou roli především vnitřní prostor. Dostatek místa na zadních sedadlech, prakticky řešený zavazadlový prostor a variabilita interiéru mohou být při každodenním používání důležitější než samotný výkon motoru.
Stejně podstatná je automatická převodovka, která zvyšuje komfort zejména v hustém městském provozu. V kombinaci s moderními asistenčními systémy dokáže zpříjemnit každodenní dojíždění do práce i několikahodinové cestování.
Velký zavazadlový prostor a prostorný interiér jako základ
Jedním z nejdůležitějších parametrů rodinného SUV je zavazadlový prostor. Větší zavazadlový prostor ocení nejen rodiny s dětmi, ale i řidiči, kteří pravidelně cestují, sportují nebo potřebují přepravovat objemnější zavazadla.
Při výběru se vyplatí sledovat nejen samotný objem v litrech, ale také tvar zavazadlového prostoru, výšku nakládací hrany a možnost sklopení zadních sedadel. Dva vozy s podobným objemem zavazadlového prostoru totiž nemusí nabízet stejnou praktičnost.
Zajímavou volbou jsou SUV s zavazadlovým prostorem od přibližně 580 litrů. Taková kapacita poskytuje dostatečnou rezervu pro běžné nákupy, rodinné dovolené nebo přepravu sportovního vybavení. Některé modely navíc nabízejí výrazně větší prostor po sklopení zadních sedadel.
Automatická převodovka přináší vyšší komfort
Automatické převodovky již dávno nejsou výsadou luxusních automobilů. Dnes je nabízí většina výrobců i v cenově dostupnějších SUV, přičemž u mnoha modelů jsou součástí standardní výbavy.
Jejich největší výhodou je snazší ovládání vozidla. Řidič se nemusí soustředit na ruční řazení, což ocení zejména při jízdě v kolonách, při parkování nebo při častém zastavování.
Moderní automatické převodovky zároveň dokážou efektivně spolupracovat s benzínovými, naftovými i hybridními pohonnými jednotkami. Při zkušební jízdě se však vyplatí vyzkoušet jejich reakce při rozjezdu, zrychlování i při pomalé jízdě.
Benzín, hybrid nebo elektromobil?
Při koupi nového SUV je důležité zvážit také typ pohonu. Každá technologie má své výhody a vhodnost závisí především na způsobu využití vozu.
Benzínové motory představují univerzální řešení pro řidiče, kteří kombinují jízdu ve městě s dálnicemi a delšími trasami. Jejich výhodou může být jednodušší používání bez nutnosti externího nabíjení.
Klasické hybridy dokážou snížit spotřebu zejména v městském a příměstském provozu, kde častěji využívají elektrický pohon a rekuperaci energie. Plug-in hybridy navíc nabízejí možnost nabíjení z externího zdroje a absolvování části každodenních jízd výhradně na elektřinu.
Elektromobily zase nabízejí tichý provoz, plynulé zrychlení a možnost domácího nabíjení. Při jejich výběru je třeba zohlednit dojezd, rychlost nabíjení a dostupnost nabíjecí infrastruktury.
Na jaké další parametry se zaměřit?
Kromě ceny, motorizace a zavazadlového prostoru by zájemci o nové SUV měli věnovat pozornost i dalším vlastnostem.
Důležitým faktorem je celková délka vozidla. Větší SUV zpravidla nabízejí více prostoru pro posádku a zavazadla, ale při parkování ve městě mohou být méně praktická. Proto je vhodné porovnat vnější rozměry s reálným prostorem v kabině.
Významnou roli hrají také bezpečnostní a asistenční systémy. Adaptivní tempomat, automatické nouzové brzdění, sledování mrtvého úhlu nebo parkovací kamery dokážou zvýšit bezpečnost a komfort každodenního používání.
Nesmíme zapomenout ani na kvalitu sedadel, odhlučnění interiéru, nastavení podvozku a dostupnost komfortní výbavy. Právě tyto vlastnosti často rozhodují o spokojenosti s vozidlem po několika letech používání.
Která SUV stojí za to zařadit do výběru?
Nabídka prostorných SUV s automatickou převodovkou je dnes mimořádně pestrá. Zákazníci si mohou vybírat z tradičních evropských, japonských a korejských značek, ale také z modelů nových výrobců, kteří se postupně prosazují na slovenském trhu.
Jednotlivá vozidla se liší nejen cenou, ale i charakterem, pohonnými jednotkami, komfortem či využitelností interiéru. Některé kladou větší důraz na jízdní vlastnosti a kvalitu zpracování, jiné na maximální praktičnost, bohatou výbavu nebo elektrifikované pohony.
Při srovnávání proto není ideální omezovat se pouze na jednu značku. Zajímavé alternativy se mohou nacházet i mezi modely, které původně nebyly součástí užšího výběru.
Závěr: Správné SUV by mělo vyhovovat vašim potřebám
Univerzálně nejlepší SUV neexistuje. Každý řidič má odlišné požadavky na prostor, komfort, výkon, výbavu i provozní náklady. Je proto důležité vybírat podle skutečných potřeb a porovnávat vozidla na základě konkrétních parametrů.
Pro zájemce, kteří hledají prostorné SUV s automatickou převodovkou, může být dobrým výchozím bodem výběr modelů s délkou přibližně od 4,5 do 5,4 metru a zavazadlovým prostorem od 580 litrů.
Takto zvolená kategorie zahrnuje široké spektrum rodinných a cestovních SUV, která nabízejí kombinaci komfortu, praktičnosti a moderních technologií. Stačí porovnat dostupné modely, jejich výbavu a ceny a následně si vybrané favority vyzkoušet při zkušební jízdě.