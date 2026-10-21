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Rejnok: létající koberec moře, který nemá kosti a přesto působí, že vlastní celý oceán

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Dennívýzva
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Rejnok vypadá, jako kdyby někdo vzal žraloka, přejel ho evolučním válečkem a pak mu řekl, že odteď bude létat pod vodou. Výsledkem je plochá chrupavčitá ryba s očima nahoře, tlamou dole, elektrosenzory v hlavě a u některých druhů i ocasem vybaveným ostnem, který rozhodně není určený k přátelskému podání ruky.
Rejnok: létající koberec moře, který nemá kosti a přesto působí, že vlastní celý oceán

Rejnok: létající koberec moře, který nemá kosti a přesto působí, že vlastní celý oceán

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 21.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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