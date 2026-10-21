Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Česnek namočený v humátu draselném před výsadbou odolá houbám celou zimu. Stačí čajová lžička a litr vody na pět dní

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Výsadbu česneku na podzim lze určitě doporučit. Aby se však úroda vydařila, je třeba dodržovat některá pravidla – skvělým pomocníkem je například oblíbený humát draselný.
Palice česneku velké jako dětská pěst – pomůže vám močovina

Palice česneku velké jako dětská pěst – pomůže vám močovina

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 11:21

Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Kdo dává pokojovkám vodu konvičkou, riskuje uhynutí kořenů za pár dní. Zkušení pěstitelé místo zalévání sázejí do zeminy led
Kdo dává pokojovkám vodu konvičkou, riskuje uhynutí kořenů za pár dní. Zkušení pěstitelé místo zalévání sázejí do zeminy led
Plastový kelímek za korunu a za 15 minut máte 10 nových keřů rybízu. Většina zahrádkářů přitom stále kupuje sazenice za stovky
Plastový kelímek za korunu a za 15 minut máte 10 nových keřů rybízu. Většina zahrádkářů přitom stále kupuje sazenice za stovky

Docela obyčejný plastový kelímek se může změnit v perfektního pomocníka, který zajistí opravdu rychlé a...

Bobkový list si pěstuju doma a mám ho tolik, že bych jím zásobila celou ulici. Stačí jedno okno a tři pravidla, která nikdo nedodržuje
Bobkový list si pěstuju doma a mám ho tolik, že bych jím zásobila celou ulici. Stačí jedno okno a tři pravidla, která nikdo nedodržuje

Péče o bobkové listy není náročná. V zimních měsících mohou potřebovat o něco méně vody kvůli pomalejšímu...

Jahody pohnojené na podzim draslíkem rodí třikrát víc než ty, co dostaly jen dusík. Stačí hrst popela a banánové slupky
Jahody pohnojené na podzim draslíkem rodí třikrát víc než ty, co dostaly jen dusík. Stačí hrst popela a banánové slupky

Pokud si chcete pojistit opravdu bohatou úrodu plodů v následujícím roce, pohnojte jahodníky právě teď...

Dva střihy a z jedné hortenzie jsou dvě. Kdo vybere špatnou větev, čeká týdny zbytečně a řízek nikdy nezakoření
Dva střihy a z jedné hortenzie jsou dvě. Kdo vybere špatnou větev, čeká týdny zbytečně a řízek nikdy nezakoření

S trpělivostí a péčí můžete z jednoho malého řízku vytvořit velkolepý doplněk vaší zahrady – množení...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.