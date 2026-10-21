Česnek namočený v humátu draselném před výsadbou odolá houbám celou zimu. Stačí čajová lžička a litr vody na pět dní

Česnek namočený v humátu draselném před výsadbou odolá houbám celou zimu. Stačí čajová lžička a litr vody na pět dníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Palice česneku velké jako dětská pěst – pomůže vám močovinaZdroj: Depositphotos
Článek byl publikován 21.10.2026 11:21
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