Doteky na některých místech jsou kočkám velmi nepříjemné. Nevhodné hlazení jim může dokonce způsobovat bolest

Pokud jste si domů nově pořídili kočku nebo máte v plánu, že byste si ji adoptovali například z útulku, měli byste vědět, jak ji správně hladit, aby jí to bylo příjemné a začala vrnět.
Mít domácího mazlíčka není jen tak. Musíte o něm vědět hodně informací, abyste mu poskytovali správnou péči, a také je potřeba vědět, jak se k němu chovat.
Například kočky mají rády drbání na určitých místech a díky tomu si je člověk dokáže získat. Některé jsou dokonce naučené, že ke svému majiteli přijdou, aby je podrbal, a časem se začnou i nastavovat tak, aby majitel věděl, kde drbat. Kočky dokážou člověka krásně uklidnit
Stres, nervozita a mnoho dalších nepříjemných stavů zažívá každý den velká část lidí. Pokud si ale pořídíte domů kočku a budete se o ni starat,
mohou se vaše psychické potíže nebo jiná trápení zlepšit. Kočka umí u člověka navodit příjemný pocit a její hlazení uklidňuje nejen ji samotnou, ale také člověka, který se o ni stará. Hlazení odbourává a uvolňuje stres, celkově uklidňuje a také přináší mnoho výhod pro lidské i kočičí zdraví. Zdravotní výhody pro člověka i pro kočku
Kočky nepřináší pouze radost, ale také zdravotní výhody. U majitelů koček se mnohem méně vyskytují infarkty a mrtvice a oproti jiným lidem mívají odolnější srdce.
Tato zvířata jsou jednoduše náhradou za terapie, za něž si člověk kolikrát musí zaplatit nemalé finanční částky. Jestliže patříte mezi ty, které trápí nějaké psychické potíže, zkuste začít navštěvovat kočičí útulek. A pokud zjistíte, že vám tito mazlíčci pomáhají, můžete si jednoho z nich rovnou adoptovat domů. Fotografie: Pixabay Spokojené kočky začnou vrnět
Většina lidí se domnívá, že jakmile kočka vrní, je velice spokojená. V mnoha případech je to pravda, ale může se jednat i o stav, kdy se kočka snaží zbavit bolesti nebo se rychleji uzdravit. Tato zvířata tedy mohou vrnět z více důvodů. Mezi ně
patří například to, že se snaží zbavit stresu, chtějí si hrát, mají radost nebo se snaží uzdravit. Kočky se velice rády mazlí, jelikož jim to připomíná péči o srst od jejich matky. V momentě, kdy je začnete hladit, cítí se více v bezpečí a mohou začít vrnět.
Kde a jak hladit kočku
Dopřejte svému mazlíčkovi to nejlepší a začněte ho hladit tam, kde to mají tato zvířátka nejraději. Nejvíce se jim to líbí tam, kde je nejvíce pachových žláz. Díky tomu totiž
na lidské ruce zanechají svůj pach, a tím pádem se cítí více v bezpečí. Kočky mají rády hlazení primárně na hlavě, mezi ušima, nad nosem a na tvářích. Dalším místem je hřbet, kde vám dovolí je pohladit i silněji nebo začít kartáčovat. Na těchto místech kočku nehlaďte
Existují části těla, která raději při hlazení kočky vynechte, mohla by vás totiž škrábnout, začít na vás syčet nebo vás kousnout. Jedná se hlavně o packy, ocásek a strany trupu.
Hlazení těchto míst toto zvíře spíše dráždí a nemusíte se setkat s hezkou reakcí. Bříško je místem, které ukážou jen těm, kterým doopravdy věří. Ovšem některé kočky přímo nesnáší hlazení tohoto místa. Dalším pohybem, jemuž se u těchto zvířat vyhněte, je hlazení proti srsti. To pro ně může být dokonce bolestivé. Fotografie: Unsplash Jak poznat, že se kočce líbí vaše hlazení
U těchto zvířat je velice důležité, abyste sledovali řeč jejich těla, která vám napoví, zda se kočka cítí příjemně.
Časem odkoukáte, jak reaguje na vaše pohyby, a zjistíte, co se jí líbí a co naopak ne. Nikdy ji nehlaďte v momentě, kdy syčí, ukazuje zuby, kouše nebo je nervózní. Při mazlení s ní buďte jemní, opatrní a kočičí srst vždy hlaďte tak, jako byste chtěli něco jemně uhladit.
Zdroj:
Styl Interia
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Na určitých místech kočku rozhodně nehlaďte. Může jí to být nepříjemné a dokonce to pro ní může být bolestivé appeared first on BydlímeÚtulně.cz.