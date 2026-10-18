Ani ocet, ani soda. Kuchyňská linka bude bez mastnoty díky 1 surovině, kterou měla každá babička ve spíži

Lepkavá dvířka nad sporákem zná skoro každý, kdo doma pravidelně vaří. Na internetu koluje spousta domácích receptů, jak je vyčistit, jenže ne každý se hodí na každou linku. Pomocník, na kterého se často zapomíná, přitom stojí v kuchyni hned vedle plotny.
Ocet a soda nepatří na každá dvířka
Když dojde na mastnotu, většina lidí sáhne po octu nebo jedlé sodě. Obě suroviny toho v domácnosti zvládnou hodně, kuchyňskému nábytku ale nemusí vždycky prospět. Na kuchyně s fólií nebo lakem ocet nepatří a matný povrch dvířek po něm může zůstat skvrnitý.
Jedlá soda čistí díky tomu, že je mírně abrazivní. Na neošetřené dřevo se nehodí a navíc ráda uvízne ve spárách mezi jednotlivými díly. Kdo má novou nebo choulostivou linku, potřebuje něco šetrnějšího.
Přečtěte si také: Zahrádkáři, pozor: tuhle 1 věc udělejte s růžemi do konce října, jinak na jaře nevykvetou Kde se na skříňkách bere lepkavý povlak
Každé smažení, ale i obyčejné vaření pošle nad plotnu spoustu drobných kapek tuku. Stoupají s teplým vzduchem, sedají na skříňky v okolí sporáku a postupně se do nich nachytá prach. Mastné otisky navíc zůstávají i na madlech, za která během vaření bereme umazanýma rukama. Vznikne lepkavá vrstva, která s každým dalším týdnem tvrdne.
Samotnou vodou ji neodstraníte, protože tuk a voda se spolu nemísí. Houbička namočená ve vodě pak zaschlou vrstvu spíš rozmaže, než aby ji sebrala.
Na starý tuk platí čerstvý olej
Řešení zní na první poslech jako vtip, protože mastnotu odstraníte zase mastnotou. Čerstvý olej a zaschlý tuk jsou si složením podobné, a proto se navzájem dobře mísí. Olej starou vrstvu změkčí a rozpustí, takže ji pak stačí setřít. Zabere dokonce i na usazeniny, které se na dvířkách drží dlouho. Na internetu trik předvádějí ve svých videích i profesionální uklízečky, lahev oleje přitom v kuchyni nechyběla už našim babičkám.
Přečtěte si také: Trik ruských seniorek na pevnou pleť po 60. Stojí pár korun a kosmetičky o něm mlčí
Výhodou je, že olej povrch nedrhne. Na rozdíl od písku nebo hrubých prášků tedy nehrozí, že by dvířka poškrábal. Jako první pokus ale vyzkoušejte vlažnou vodu s mýdlem. Olej má smysl tam, kde ona neuspěje.
Postup zvládnete za pár minut
Žádný speciální olej nepotřebujete. Poslouží obyčejný rostlinný olej na smažení, jaký najdete v každé spíži. Drahý olivový olej si proto klidně nechte na salát.
K čištění dvířek stačí levný rostlinný olej na smažení z běžného obchodu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Samotné čištění má tři kroky:
Olej kápněte na měkký čistý hadřík, stačí opravdu trochu, a lepkavou plochu jím pomalu přejíždějte v malých kroužcích. Pak si dejte pár minut pauzu, olej mezitím do zaschlé vrstvy pronikne a změkčí ji. Změklý nános nakonec seberte druhým čistým hadříkem. Přečtěte si také: Tuhle hračku dostával za socialismu každý kluk k Vánocům. Dnes za ni sběratelé z Německa platí i 2 400 Kč
Úchytky a místa, kde je špíny nejvíc, projeďte hadříkem ještě jednou nebo dvakrát. S množstvím oleje to ale nepřehánějte. Hadřík má být jen lehce navlhčený, olej z něj nesmí kapat a stékat do rohů dvířek. Jakmile je hadřík plný uvolněné špíny, vyměňte ho za čistý a nakapejte na něj olej znovu.
Bez dočištění to nekončí
Po oleji zůstane na dvířkách tenký mastný film. Na jeho odstranění stačí teplá voda, do které přidáte kapku prostředku na nádobí. Dvířka otřete hadříkem navlhčeným v této vodě a potom je vytřete dosucha, protože vlhkost kuchyňskému nábytku, a zvlášť dřevěnému, škodí.
Celou linku olejem nepřetírejte hned napoprvé. Nejdřív ho zkuste třeba na vnitřní straně jedněch dvířek a podívejte se, jak povrch zareaguje. Škrábance na dvířkách nadělá drátěnka i kartáč s tvrdými štětinami, proto je na linku nepoužívejte. Krátké otření dvířek u sporáku po každém větším smažení vám příští úklid výrazně usnadní.
Pokud vás tento obsah zaujal, přečtěte si také Zahrádkáři, pozor: tuhle 1 věc udělejte s růžemi do konce října, jinak na jaře nevykvetou.
Přečtěte si také: Za Husáka stála 1,30 Kčs a visela na každém záchodě. Dnes za tuhle věc sběratelé dávají i 200 Kč
Zdroje: https://www.tastingtable.com/2045145/why-cleaning-greasy-kitchen-cabinets-cooking-oil, https://www.lifee.cz/bydleni/jak-vycistit-kuchynskou-linku-zbavte-se-mastnoty-nezvyklym-zpusobem-i-prirodnimi-prostredky_181185.html, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/olej-na-odstraneni-mastnoty-30000515.html, https://sita.sk/byvaniehrou/ako-ucinne-a-bezpecne-odstranit-mastnotu-z-kuchynskych-skriniek-overene-postupy-a-odporucania/, https://www.kondice.cz/zivot/mastnota-uklid-cistice/, https://www.chowhound.com/2035342/clean-sticky-kitchen-cabinets-cooking-oil, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/uklid-matny-povrch-kuchyne-dvirka-cisteni/, https://www.denik.cz/dum-a-byt/olej-cistic-lepidlo.html, https://living.iprima.cz/kuchyne/jak-nejjednoduseji-vycistit-kuchynskou-linku-pokrytou-mastnotou-obycejnym-olejem, https://hobby.instory.cz/ostatni/6027-snadny-a-ucinny-trik-na-odolnou-mastnotu-v-kuchyni-pouzijte-obycejny-olej.html