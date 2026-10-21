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Na zámku v Novém Městě kdysi provázel. Teď tam Plesl natáčel novou pohádku

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Nová česká pohádka Líné království má dotočeno. Filmaři strávili více než polovinu natáčecích dnů v Královéhradeckém kraji, kde se před kamerou objevili například Jaroslav Plesl, Veronika Khek Kubařová nebo Ondřej Sokol. Do kin pohádka zamíří příští rok v březnu.
Na zámku v Novém Městě kdysi provázel. Teď tam Plesl natáčel novou pohádku

Na zámku v Novém Městě kdysi provázel. Teď tam Plesl natáčel novou pohádku

Zdroj: Hradec Králové Region Film Office
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 04:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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