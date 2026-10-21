Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Zemřel rektor hradecké univerzity Jan Kříž. Bylo mu 51 let

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
UHK oznámila úmrtí svého rektora Jana Kříže. Zemřel ve středu 21. října po dlouhodobé nemoci ve věku 51 let. Kolegové na něj vzpomínají jako na férového člověka, který dokázal ostatní nadchnout a pro univerzitu žil.
Zemřel rektor hradecké univerzity Jan Kříž. Bylo mu 51 let

Zemřel rektor hradecké univerzity Jan Kříž. Bylo mu 51 let

Zdroj: UHK
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 21.10.2026 11:09

Reklama
Další články z Hradecká Drbna
Kyberšmejdi útočí stále častěji. V Hradci dnes poradí, jak jim nenaletět
Kyberšmejdi útočí stále častěji. V Hradci dnes poradí, jak jim nenaletět
Hradec v tom není sám. I na Pardubicku mají kamiony problém se vejít pod mosty
Hradec v tom není sám. I na Pardubicku mají kamiony problém se vejít pod mosty

Řidiči kamionů, kteří neodhadnou výšku mostu, nejsou jen specialitou Hradce Králové. Své o tom už vědí i...

Na D35 ujížděl v protisměru. Policie po autě pátrala kvůli nabídce odvozu dětem
Na D35 ujížděl v protisměru. Policie po autě pátrala kvůli nabídce odvozu dětem

Řidič škodovky ujel policejní kontrole v Ostroměři a během pronásledování se na dálnici D35 otočil do...

ODS míří v Hradci do opozice. Rozpory byly kolem developerů i jmen
ODS míří v Hradci do opozice. Rozpory byly kolem developerů i jmen

Koalice v Hradci Králové zůstane tříčlenná. ODS v ní nebude. Primátorkou má opět být Pavlína Springerová...

Světelná stezka a vánoční vesnička. V Hradci vznikne zimní park Světlozem
Světelná stezka a vánoční vesnička. V Hradci vznikne zimní park Světlozem

Hradecký Park 360 se promění v zimní světelný park. Světlozem nabídne šestnáct zastávek venku i uvnitř...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

Všechny články tohoto autora →
Hradecká Drbna
Další články z kategorie Králověhradecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKrálověhradecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.