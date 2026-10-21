Trpišovský prozradil, co mu po zápase řekl Lukaku. Osobní část rozhovoru si nechám pro sebe, dodal s úsměvem

Po závěrečném hvizdu se na trávníku Chobani Stadium objali dva muži, kteří se za posledních sedm let potkali už popáté. Jindřich Trpišovský a Romelu Lukaku spolu po remíze 2:2 mezi Fenerbahçe a Slavií chvíli mluvili. Na tiskové konferenci pak slávistický trenér prozradil jen část. Belgický útočník podle něj chválil mentalitu Slavie. Řekl prý, že i když tým nemá takovou kvalitu, má obrovskou mentální sílu. Zbytek rozhovoru byl podle Trpišovského osobní a ten si nechá pro sebe. Podle nás tahle věta ovšem neříká jen to, že si hvězda světového fotbalu všimla českého soupeře. Potvrzuje i to, co tabulka ligové fáze zatím nezachytí: Slavia v Istanbulu ukázala něco, co se v číslech hledá těžko.
Pochvala od soupeře, který zápas mohl rozhodnout
Slova, která Trpišovský zveřejnil v pozápasových ohlasech na webu SK Slavia Praha, nejsou zdvořilostní fráze. Lukaku Slavii nepochválil za kvalitu. Naopak otevřeně řekl, že v individuální kvalitě na Fenerbahçe nemá. Pochvala se týkala něčeho jiného. Verze, kterou převzaly ČTK a Livesport, ještě přidává motiv srdce, které tým v Istanbulu ukázal.
Na obsahu záleží hlavně proto, kdo ho vyslovil. Lukaku mohl v 82. minutě zápas rozhodnout, ale poslal míč těsně nad. O osm minut později Slavia vyrovnala. Útočník, který hrál za Inter, AS Řím, Chelsea i Manchester United, tak zblízka viděl, jak mu tým s výrazně nižším rozpočtem vzal výhru doma. Jeho uznání proto nepůsobí jako útěcha poraženému. Spíš jako respekt soupeře, který na vlastní kůži zažil, že Slavia nepřestala hrát ani po katastrofálním úvodu.
O osobní části rozhovoru Trpišovský neřekl nic. Nenaznačil ani téma. Spekulace tu nemají oporu, jisté je jen to, že se oba muži znají dlouho. Trenér sám připomněl, že Lukakua zná už z utkání na Interu, které skončilo 1:1. Před zápasem navíc mluvil o tom, že ho dlouhodobě sleduje a jako typ útočníka ho má rád.
Jedenáct minut, které mohly zápas pohřbít
Utkání 3. kola ligové fáze začalo pro Slavii tím nejhorším možným způsobem. Ve 4. minutě otevřel skóre Aydin, v 11. minutě přidal druhý gól Greenwood. Po porážkách s Lens a Sabahem to v tu chvíli vypadalo na třetí evropský debakl v řadě.
Zlom přišel rychle. V 15. minutě udělal chybu Guendouzi a Lukáš Provod ji potrestal. Snížení na 1:2 vrátilo Slavii do zápasu dřív, než se z něj stihla psychicky odpojit. Trpišovský popsal, co se změnilo: tým upravil práci s odraženými míči, které na začátku prohrával, křídla pomohla dostat hru víc na soupeřovu polovinu a hrotový útočník si chodil pro míče níž.
Pak se dlouho čekalo. Slavia hrála vyrovnaně, ve statistikách dokonce lépe. Podle dat, která zveřejnil Football Club, měla očekávané góly 1,48 proti 1,04 a velké šance vyhrála 2:1. Vyrovnání přesto přišlo až v 90. minutě. Ayaosi poslal centr a Pavel Kačor ho akrobaticky zakončil. „Jediná šance byla tam prostě skočit,“ popsal svůj gól.
Příběh má i vedlejší linku. Kačor měl před cestou problémy s ramenem a sám nevěděl, jestli do Istanbulu vůbec poletí. Nakonec dal nejdůležitější gól Slavie v letošní Lize mistrů.
Pátý souboj s Lukakuem
Pro Trpišovského nebyl Lukaku v Istanbulu jen jméno na soupisce. Historie jejich vzájemných zápasů sahá do roku 2019:
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Lukaku
|září 2019
|Inter vs. Slavia (LM)
|1:1
|v sestavě Interu
|listopad 2019
|Slavia vs. Inter (LM)
|1:3
|výrazně rozhodoval
|říjen 2023
|AS Řím vs. Slavia (EL)
|2:0
|skóroval
|listopad 2023
|Slavia vs. AS Řím (EL)
|2:0
|v sestavě poražených
|říjen 2026
|Fenerbahçe vs. Slavia (LM)
|2:2
|těsně minul v 82. minutě
Bilance je vyrovnaná: dvě Lukakuovy výhry, jedna Trpišovského a dvě remízy. Za těmi čísly je ale i vztah, který se mezi trenérem a útočníkem za ty roky vytvořil. Objetí po zápase v Istanbulu proto nepůsobí jako nahodilé gesto, ale jako setkání dvou lidí, kteří se navzájem respektují dlouho.
Bod, který tabulka nedocení
Z hlediska tabulky je istanbulský zisk skromný. Slavia má po třech zápasech jeden bod a v průběžném pořadí ligové fáze jí patří 30. místo z 36. Postupové pozice končí na 24. příčce. Pořadí navíc ještě není kompletní, protože část týmů měla v době zveřejnění odehrané jen dva zápasy.
Pravidla jsou jasná:
- 1. až 8. místo: přímý postup do osmifinále
- 9. až 24. místo: play-off o osmifinále
- 25. až 36. místo: konec v evropských pohárů
Football Club ve své analýze postupových šancí Slavie odhaduje hranici pro play-off zhruba na deset bodů. Slavia by tedy z pěti zbývajících utkání potřebovala přibližně devět bodů, což jsou například tři výhry. Taková je realita týmu, který na výhru v hlavní fázi Ligy mistrů čeká od roku 2007. ČT sport počítá sérii 22 zápasů bez vítězství, Football Club k tomu přidává aktuální řadu 18 evropských zápasů bez výhry.
Proč tedy Trpišovský mluvil o bodu z Istanbulu s takovou vážností? Odpověď je v kádru. Hráči jako Kubiak, Kačor nebo Ayaosi podle něj teprve začínají s velkým fotbalem a podobné momenty potřebují zažít přímo na hřišti, ne o nich slyšet v kabině. Kontrast s předchozími zápasy je výrazný. Proti Lens odehrála Slavia podle trenéra dobrý zápas, ale prohrála 2:3 po dvou gólech v nastavení. V Baku proti Sabahu šlo podle jeho slov o špatný výkon a porážku 0:2. Istanbul byl první zápas, ve kterém se dobrý výkon promítl do výsledku.
Kačor po zápase řekl, že doufá, že gól bude začátek, ne vrchol. Dá se čekat, že právě s touhle náladou bude trenér pracovat v dalších týdnech.
Pochvalu si vysloužil i N’Guessan. Trpišovský ocenil jeho poziční hru a označil jeho výkon za skvělý, zároveň ale připomněl, že dobrý poločas odehrál už proti Sabahu a že „určitě umí zahrát i líp“. Typická trenérská rovnováha: pochválit, ale nenechat usnout.
Arsenal a otazník kolem Chorého
Další evropský zápas přinese ještě těžší zkoušku. Slavia hostí Arsenal ve středu 4. listopadu od 21:00 ve Fortuna Areně, termín potvrzuje i přehled programu UEFA. Ligu mistrů letos v Česku vysílají Oneplay a stanice Nova Sport 3 až 6, konkrétní kanál pro tento zápas bude potřeba ověřit v televizním programu.
Nejasná zůstává situace Tomáše Chorého. Útočník byl 17. října vyloučen v ligovém zápase s Hradcem Králové za gesto směrem k rozhodčímu a Trpišovský ho do Istanbulu nevzal. Před odletem řekl, že Chorého další budoucnost se po návratu do Prahy bude řešit s vedením a také disciplinárně. Délka trestu zatím potvrzená není. Proti Fenerbahçe začal v hrotu Šturm, po hodině ho vystřídal Chytil. Právě tyto dva hráče, případně v jiné roli Provoda a Ayaosiho, má trenér v nejbližších týdnech k dispozici.
Lukaku po zápase nemusel říkat nic. Mohl odejít do kabiny s pocitem, že ztratil dva body doma proti outsiderovi. Místo toho našel slávistického trenéra a řekl mu, že jeho tým má srdce. Pro mladou kabinu, která se teprve učí hrát Ligu mistrů, může taková věta znamenat víc než celý týden taktických porad.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner