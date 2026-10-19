Nejhorší ovocné jogurty ze supermarketu. Češi je dávají i dětem a nevědí, co se do nich přidává

Kelímek s obrázkem zralé jahody patří k nejběžnějším svačinám, které rodiče balí dětem do školy. Málokdo ale kelímek otočí a přečte si drobné písmo na boku. Právě tam se přitom skrývá odpověď na otázku, jestli kupujete jogurt s ovocem, nebo spíš sladký dezert, který ovocem jen voní.
Dvě slova, podle kterých poznáte, že ovoce chybí
Nejrychlejší test zvládnete ještě u regálu. Pokud obal hlásá „s příchutí jahody“ nebo „s příchutí broskve“, ovoce v kelímku nehledejte. Podle příručky ministerstva zemědělství k označování potravin tahle formulace znamená, že ovocnou složku nahradilo aroma.
U ostatních ochucených jogurtů musí výrobce podíl ovocné složky vždy uvést. Jakmile navíc obal ovoce zdůrazňuje slovem nebo obrázkem, musí být jeho procento ve složení vidět, i když je schované uvnitř jiné složky. Číslo proto hledejte přímo u slova „jahody“, „borůvky“ či „višně“, protože procento celé „ovocné složky“ zahrnuje i cukr, vodu a další přísady. Přimíchaná barviva a aromata pak najdete v závorce za jejím názvem.
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Dobré měřítko nabízí Česká cechovní norma, ke které se mlékárny hlásí dobrovolně. U borůvkových jogurtů požaduje alespoň 4,5 % borůvek v hotovém výrobku. Ovoce tak i u poctivějších výrobků tvoří jen zlomek kelímku.
Co se přidává místo něj, ukázal test dvanácti borůvkových jogurtů, který v lednu 2025 zveřejnil magazín Svět potravin a při kterém kelímky hodnotila laboratoř i panel degustátorů. Podle testu se barvivem a aromatem dolaďují hlavně ovocné složky vyrobené ze šťávy nebo sirupu. Sedm kelímků z dvanácti navíc mělo v ovocné části zahušťovadla, která by výrobek se značkou cechovní normy obsahovat nesměl.
Nic z toho není zakázané a všechno musí stát ve složení. Bílý jogurt přitom podle předpisů nesmí obsahovat žádné přídatné látky a vystačí si se složkami z mléka. Každá další položka v seznamu tak přibyla hlavně kvůli chuti, barvě nebo hustotě.
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Rodiče by ale měli zbystřit hlavně u cukru. Nejméně sladký jogurt měl 6,6 % cukrů, nejsladší zhruba dvojnásobek, tedy 13,5 %, a hned šest kelímků z dvanácti přesáhlo 12 %. Sladkost těch nejsladších poznali hodnotitelé i bez laboratoře, rovnou na jazyku. Neochucený jogurt přitom mívá jen kolem 3 až 5 g přirozeného mléčného cukru na 100 g.
Jediný kelímek sladkého ovocného jogurtu ukrojí velký díl z denní rezervy volných cukrů. Ilustrační foto. Zdroj: Towfiqu barbhuiya / Pexels.
Světová zdravotnická organizace doporučuje dospělým i dětem držet volné cukry pod desetinou denního energetického příjmu a ideálně pod pěti procenty. U dospělého s běžnou hmotností odpovídá pětiprocentní hranice zhruba 25 g denně, menší děti s nižší spotřebou energie mají rezervu ještě menší.
Už 100 g nejsladšího jogurtu z testu přitom obsahuje 13,5 g cukrů, tedy víc než polovinu z těch 25 g. Část z toho sice tvoří mléčný cukr, jediný kelímek ale i tak ukrojí z denní rezervy velký díl. Mezi volné cukry WHO počítá i cukr ze sirupů, ovocných šťáv a jejich koncentrátů, tedy ze surovin, ze kterých se ovocné složky často míchají.
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Školy mají jasnou hranici. Takzvaná pamlsková vyhláška dovoluje ve školních bufetech a automatech prodávat jen mléčné výrobky, které mají nejvýš 11 g cukrů a 5 g tuku na 100 g a neobsahují sladidla. Ve zmíněném testu se pod touto hranicí udržela jen třetina jogurtů.
Srovnání v číslech:
Výrobek nebo limit Obsah cukrů Poznámka Neochucený jogurt kolem 3 až 5 g na 100 g přirozený mléčný cukr Borůvkové jogurty v testu Světa potravin 6,6 až 13,5 g na 100 g polovina vzorků měla víc než 12 % Limit pamlskové vyhlášky pro školní bufety a automaty nejvýš 11 g na 100 g bez sladidel, tuk nejvýš 5 g na 100 g; limit cukrů splnila jen třetina testovaných jogurtů
Podobný problém řeší i jinde v Evropě. Britská organizace Action on Salt & Sugar letos prošla 104 jogurtů určených dětem a nízký obsah cukru našla jen u dvou. Upozornila také, že kreslené postavičky na obalech u rodičů budí dojem zdravé volby.
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Test Světa potravin navíc odhalil vadu, kterou na etiketě nepoznáte. Tři z dvanácti jogurtů neobsahovaly tolik živých kultur, kolik předepisují pravidla. Chuťově přitom hodnotitelé u žádného kelímku vážnou vadu nenašli. Které konkrétní výrobky v testu neobstály, ukazují výsledky Světa potravin, odkaz na ně najdete mezi zdroji pod článkem.
Jak u regálu vybrat lepší kelímek
Při nákupu se vyplatí:
hledat ve složení procento samotného ovoce, které bývá uvedené přímo u jeho názvu; kelímky s nápisem „s příchutí“ brát rovnou jako dezert; zkontrolovat řádek „z toho cukry“, kde hodnota do 11 g na 100 g odpovídá školnímu limitu pro cukry.
Nejjistější cestou zůstává bílý jogurt, do kterého doma přidáte nakrájené čerstvé nebo rozmrazené ovoce. Sladkost si tak řídíte sami.
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Zdroje: https://www.szpi.gov.cz/soubor/oznacovani-potravin-pro-spotrebitele.aspx, https://www.who.int/news/item/04-03-2015-who-calls-on-countries-to-reduce-sugars-intake-among-adults-and-children, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-282, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-397, https://energozrouti.cz/clanek/myslite-si-ze-kupujete-zdrave-jogurty-tento-udaj-na-obalu-vas-vyvede-z-omylu, https://www.nutritioninsight.com/news/uk-childrens-yogurt-sugar-survey-2026.html, https://svet-potravin.cz/testovali-jsme-boruvkove-jogurty-kvalitou-potesi-obsahem-cukru-uz-mene/