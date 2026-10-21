Richard Genzer shodil 27 kilo díky injekcím a skončil s nimi. „Stojí to strašný prachy," přiznal otevřeně

Richard Genzer shodil 27 kilo díky injekcím a skončil s nimi. „Stojí to strašný prachy," přiznal otevřeněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Richard GenzerZdroj: Nextfoto
Článek byl publikován 21.10.2026 11:31
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