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Richard Genzer shodil 27 kilo díky injekcím a skončil s nimi. „Stojí to strašný prachy," přiznal otevřeně

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Český bavič za rok proměnil postavu s pomocí přípravku Mounjaro. Měsíc léčby přitom v českých lékárnách vyjde na šest až dvanáct tisíc korun, a pojišťovna neproplatí ani korunu.
Richard Genzer

Richard Genzer

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 11:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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