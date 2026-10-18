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Termální lázně uprostřed Jeseníků lákají i na podzim. Spojují teplé bazény, wellness a historický zámek

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Na severní Moravě se nachází lázeňské městečko, kde lze během jediného víkendu spojit koupání v termální vodě s návštěvou renesančního zámku. Velké Losiny nabízejí bazény s vodou o teplotě až 36 stupňů Celsia, saunový svět i historické památky. Podzimní návštěva má však několik zvláštností, zejména kvůli sezonnímu provozu bazénů a omezeným prohlídkám zámku.
České lázně lákají návštěvníky svou krásou i kvalitou.

České lázně lákají návštěvníky svou krásou i kvalitou.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 18.10.2026 10:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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