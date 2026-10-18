Termální lázně uprostřed Jeseníků lákají i na podzim. Spojují teplé bazény, wellness a historický zámek

Velké Losiny leží nedaleko Šumperka v podhůří Hrubého Jeseníku a již několik staletí jsou spojovány s lázeňstvím. Místní přírodní sirné prameny se využívají k léčebným účelům již od 16. století a dodnes tvoří základ zdejších lázeňských služeb. Vedle tradičních léčebných zařízení zde funguje také moderní termální park, který je přístupný široké veřejnosti. Návštěvníci tak nemusejí absolvovat léčebný pobyt, aby si mohli dopřát několik hodin v teplé minerální vodě. Výhodou je rovněž poloha městečka, odkud se lze vydat na kratší výlety do okolní krajiny nebo navštívit místní historické památky. Pro dvou- až třídenní podzimní pobyt proto Velké Losiny nabízejí více možností než samotné koupání.
Termální voda má až 36 stupňů
Největším rekreačním lákadlem je termální park, jehož součástí je celkem devět vnitřních a venkovních bazénů. Teplota vody se pohybuje přibližně mezi 34 a 36 stupni Celsia a pochází z místních přírodních zdrojů. Termální voda vyvěrá z hloubky přesahující jeden kilometr a obsahuje minerální látky včetně sloučenin síry. Bazénová část nabízí prostor pro odpočinek i vodní atrakce, díky kterým mohou zařízení využívat také rodiny s dětmi. Na podzim je však potřeba počítat s tím, že venkovní areál funguje pouze sezonálně a v roce 2026 ukončil provoz již na konci září. Během chladnějších měsíců proto návštěvníci využívají především krytou část termálního parku.
Kromě bazénů mohou hosté navštívit saunový svět se čtyřmi druhy saun, dvěma odpočinkovými místnostmi s vyhřívanými lehátky a ledovou komorou. Nabídku doplňují masáže, které je možné sjednat přímo na wellness recepci. Za vstup do saun se platí samostatný příplatek, aktuálně 120 korun k ceně bazénové vstupenky. Ve vedlejší sezoně začíná základní dvouapůlhodinové vstupné pro dospělého během pracovních dnů na 400 korunách, o víkendech stojí 450 korun. K dispozici bývá také čtyřhodinový tarif, který umožňuje delší odpočinek bez nutnosti pořizovat další vstupenku. Při plánování návštěvy je vhodné zohlednit nejen cenu, ale také aktuální otevírací dobu a kapacitu zařízení.
Léčebné lázně a rekreační koupání nejsou totéž
Velké Losiny nabízejí dva rozdílné způsoby využití místní termální vody, které by si návštěvníci neměli zaměňovat. Termální park slouží především k rekreačnímu koupání, zatímco tradiční lázeňská zařízení poskytují také odborně vedenou léčebnou a rehabilitační péči. V hlavním lázeňském hotelu Eliška se nacházejí dva termální bazény napájené přírodními sirnými prameny. Ty se využívají mimo jiné při rehabilitačních cvičeních a procedurách zaměřených na pohybový aparát. Voda je zde spojena zejména s pramenem Žerotín a dalšími místními zdroji, které mají dlouhou historii léčebného využití. Samotná návštěva veřejného termálního parku ovšem nenahrazuje léčebný program stanovený lékařem.
Pro víkendový pobyt si lze vybrat mezi lázeňským hotelem, wellness ubytováním a dalšími možnostmi v obci. Hosté vybraných lázeňských hotelů mohou podle svého pobytového balíčku využívat také zvýhodněné vstupy do termálního parku. Výběr ubytování je proto vhodné přizpůsobit tomu, zda má být hlavním cílem koupání, léčebná péče nebo poznávání okolí. Při dvoudenním pobytu se nabízí vyhradit první den termální vodě a saunování, zatímco následující dopoledne může patřit kulturním památkám. Třídenní návštěva poskytne více prostoru také na procházky v podhůří Jeseníků nebo další wellness procedury. Konkrétní termíny masáží a dostupnost hotelových služeb je vhodné ověřit ještě před příjezdem.
Renesanční zámek připomíná slavný rod Žerotínů
Vedle lázeňství patří k nejvýznamnějším místním památkám státní zámek Velké Losiny, jehož historie je úzce spojena se šlechtickým rodem Žerotínů. Renesanční stavba se zachovanými arkádami patří k pozoruhodným historickým objektům severní Moravy. Návštěvníci mohou během základního prohlídkového okruhu nahlédnout do dobových interiérů a prohlédnout si vzácné kožené a textilní tapety i nástěnné koberce ze 17. století. Součástí prohlídky je také barokní kaple a připomínka čarodějnických procesů, které se v oblasti odehrávaly v 17. století. Právě tato temná kapitola místních dějin patří k důvodům, proč má zámek význam přesahující hranice regionu. Historické interiéry navíc umožňují poznat život šlechty v době, kdy se zámek postupně proměňoval v reprezentativní sídlo.
Na přelomu letošního října a listopadu bude možné návštěvu termálů spojit také se zámeckou prohlídkou. Základní okruh věnovaný Žerotínům je od 1. do 25. října otevřen o víkendech, zatímco od 28. října do 1. listopadu bude přístupný každý den od 9 do 15 hodin. Na čtvrtek 29. října je navíc naplánována netradiční prohlídka Křížem krážem zámkem, u které je nutná předchozí rezervace. Druhý základní okruh zaměřený na Liechtensteiny je na podzim uzavřen. Po skončení říjnové sezony bude běžný provoz zámku přerušen a další návštěvy budou záviset na vypsaných mimořádných akcích. Z tohoto důvodu se vyplatí plánovat podzimní pobyt s ohledem na návštěvní kalendář památky.
Na konci října platí zvláštní pravidla
Kdo se do Velkých Losin vypraví během podzimních prázdnin, musí zohlednit také dočasnou úpravu provozu termálního parku. Od 28. října do 1. listopadu 2026 se budou prodávat pouze vstupenky na dvě a půl hodiny, aby mohlo zařízení obsloužit více návštěvníků. Dospělý za takový vstup zaplatí 450 korun a senior od 62 let 400 korun. Prodloužená otevírací doba v těchto dnech činí od 9 do 20 hodin, což umožňuje zařadit koupání také po dopolední prohlídce zámku. V běžných dnech mimo prázdninový režim lze naopak využít i čtyřhodinový tarif a během pracovního týdne zaplatit nižší vstupné. Pro návštěvníky, kteří dávají přednost klidnějšímu pobytu, tak může být praktičtější vyrazit mimo hlavní prázdninový termín.
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