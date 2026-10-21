V přípravě připomněl Haška akrobatickým výletem z branky. Teď Postava válí na farmě Detroitu a nezná porážku

Bylo 21. září 2026, Detroit Red Wings otevírali přípravu na ledě Columbusu a třetí třetinu dostal mladý gólman z Valašského Meziříčí. Puk se odrazil daleko před brankoviště, útočník Blue Jackets Josh Eernisse se za ním hnal a Postava vyrazil proti němu. Zasáhl puk dřív, přišel kontakt a soupeř přeletěl hlavou napřed přes českého brankáře. Video zveřejnil účet Hockeytown West Podcast a český web Ruik ho okamžitě přirovnal k Haškovu legendárnímu výjezdu proti Mariánu Gáboríkovi z roku 2007. Za jeden zákrok ale nikdo novým Haškem nebude. Postava má daleko silnější argument: čísla, se kterými se do Detroitu hlásí mnohem hlasitěji než jedním kotrmelcem soupeře.
Výjezd, který Česko zná nazpaměť
Haškovské momenty mají v české hokejové paměti zvláštní místo. Brankář, který opustí brankoviště, riskuje, improvizuje a vyhraje souboj, na který většina gólmanů ani nepomyslí. Postava to v Columbusu předvedl přesně v tomhle duchu. Nebyla to ovšem jen show.
Oficiální rekapitulace Detroit Red Wings uvádí, že Postava ve třetí třetině zneškodnil deset střel. Daniil Tarasov před ním za dvě třetiny chytil patnáct. Detroit sice prohrál 0:1, jenže až po nájezdech, takže ze hry český brankář gól nedostal.
Podle nás je právě tohle správný úhel pohledu. Paralela s Haškem je vizuální a kulturní, ne sportovní. Hašek je člověk se šesti Vezinovými a dvěma Hartovými trofejemi, Stanley Cupy a olympijským zlatem z Nagana. Postava je nováček s jedinou zámořskou sezonou za sebou. Ale český gólman, který v dresu Detroitu udělá něco, co lidem okamžitě připomene Haška, má v sobě příběh, který se nedá ignorovat. Zvlášť když Postava sám vyrůstal na tom, jak v Detroitu chytali čeští brankáři, Haškem počínaje a Petrem Mrázkem konče.
Čtyři starty, čtyři výhry
Skutečnou váhu dávají Postavovi výkony za Grand Rapids Griffins. Tým hraje 31. sezonu své existence a už pětadvacátý rok funguje jako hlavní farma Detroitu. A český brankář do sezony vstoupil, jako by nechtěl připustit jedinou pochybnost.
Za první týden sezony, který skončil 11. října 2026, vyhrál oba zápasy, z šedesáti střel pustil jen dvě a připsal si úspěšnost 96,7 procenta s průměrem jednoho inkasovaného gólu na zápas. AHL ho 12. října vyhlásila hráčem týdne, jak potvrdila oficiální zpráva AHL.
Série pokračovala i dál. Podle statistik Grand Rapids Griffins má Postava k 21. říjnu 2026 tuto bilanci:
|Ukazatel
|Sezona 2026/27
|Zápasy
|4
|Bilance
|4 výhry, 0 porážek
|Odchytané minuty
|239:40
|Inkasované góly
|5
|Zákroky
|103 ze 108 střel
|Úspěšnost
|95,4 %
|Průměr gólů na zápas
|1,25
Přidal i jednu asistenci. Když sečteme celou jeho kariéru v základní části AHL, vychází 21 výher a jen šest porážek. Na brankáře z extraligy, kterého nikdo nedraftoval, je to bilance, nad kterou se v Detroitu musí pozastavit.
Vzorek čtyř zápasů je samozřejmě malý a série neporazitelnosti vydrží jen do dalšího startu. Postava ale nesbírá jen výhry. Kombinuje nízký počet inkasovaných gólů s vysokou úspěšností zákroků, a to je spojení, které se náhodou drží těžko.
Z Komety mezi nejlepší brankáře AHL
Ještě před rokem a půl chytal Postava v Brně. V sezoně 2024/25 odchytal za Kometu 42 zápasů základní části s úspěšností 92,1 procenta. Pak přišlo play off, ve kterém zvedl výkon o další stupeň: úspěšnost 94 procent, průměr 1,97 gólu a tři nuly. V sedmém finálovém zápase proti Pardubicím chytil všech 21 střel a Kometa slavila titul.
Detroit reagoval rychle. Dne 11. června 2025 podepsal s Postavou dvouletou nováčkovskou smlouvu. Bez draftu, jako volného hráče.
První zámořská sezona dopadla nad očekávání. Za Grand Rapids odchytal 25 zápasů, sedmnáct z nich vyhrál, držel průměr 1,71 gólu na zápas s úspěšností 93,7 procenta a přidal čtyři nuly. Griffins inkasovali nejméně gólů z celé AHL, 159 za sezonu, tedy 2,21 na zápas. Postava proto spolu se Sebastianem Cossou převzal trofej Harryho „Hapa“ Holmese, kterou liga uděluje brankářské dvojici s nejlepší defenzivou.
Na konci března 2026 se dokonce poprvé otřel o NHL. Dne 27. března seděl při výhře Detroitu 5:2 nad Buffalem na střídačce jako náhradník Johna Gibsona. Do hry nezasáhl, debut tedy stále čeká. Ten večer ho ale od prvního startu v nejslavnější lize světa dělila jediná situace.
Trenér Grand Rapids Dan Watson během jarního play off popsal, v čem se Postava posunul. Dřív byl podle něj extrémně agresivní a občas „ztrácel branku“. Díky atletičnosti, soutěživosti a čtení hry se ale postupně zklidnil. Výjezd v Columbusu je tak docela výmluvný: agresivita v Postavovi zůstala, jen ji teď volí ve správnou chvíli.
Proč zatím chytá na farmě
Kdo vidí Postavova čísla, logicky se ptá, proč pořád chytá v Grand Rapids. Odpověď má dvě jména: John Gibson a Daniil Tarasov.
Detroit 1. července 2026 podepsal s Tarasovem jednoletou smlouvu s platem kolem 46 milionů korun. Klub tehdy zdůrazňoval jeho zkušenost: 98 zápasů v NHL od sezony 2021/22. Gibson šel do kempu jako jasná součást kádru NHL. Postava má v NHL zatím nula startů a 25. září 2026 byl spolu s talentovaným Treyem Augustinem oficiálně přeřazen do Grand Rapids. Detroit, kde od poloviny září po odchodu Steva Yzermana do role poradce vede sportovní úsek coby dočasný generální manažer Shawn Horcoff, tak drží mladé brankáře ve vývoji a v NHL sází na zkušenost.
Čísla na začátku sezony podle Elite Prospects vypadají takto:
- Michal Postava (AHL): 4 zápasy, bilance 4-0-0, průměr 1,25, úspěšnost 95,4 %
- Daniil Tarasov (NHL): 3 zápasy, bilance 1-0-1, průměr 0,80, úspěšnost 96,5 %, 1 nula
- John Gibson (NHL): 6 zápasů, bilance 2-3-1, průměr 3,58, úspěšnost 87,3 %
AHL není NHL a Postavova čísla nejde mechanicky postavit nad Gibsonova. Kontrast je ale zřejmý. Tarasov si místo zatím obhajuje, Gibson do sezony vstoupil rozpačitě. Pokud by se Gibsonova forma nezvedla nebo by jeden z dvojice vypadl kvůli zranění či nemoci, dá se čekat, že první telefonát z Detroitu půjde do Grand Rapids. Potvrzené datum debutu ovšem zatím neexistuje.
Kde Postavu sledovat
Zápasy Grand Rapids se vysílají přes AHLTV na platformě FloHockey, klubový web má u každého utkání přímý odkaz. Nejbližší příležitost prodloužit sérii neporazitelnosti přijde doma proti Clevelandu 23. a 24. října 2026 od 19:00 místního času, tedy v Česku v noci na 24. a na 25. října od 1:00.
Každý Postavův zákrok má navíc i dobročinný rozměr. Firma Kilwins v programu Charitable Goals daruje za každý zákrok brankářů Griffins dolar organizaci Kids‘ Food Basket, která v Michiganu sytí hladové děti. Klubová tabulka zatím ukazovala 102 zákroků, tedy zhruba 2 400 Kč, a prakticky všechny dosud připsal Postava. Loni program vynesl asi 420 000 Kč a celkově Griffins pro charitu získali přes 20 milionů korun.
Dominik Hašek kdysi vyjížděl z branky v dresu Detroitu a celá hokejová Amerika žasla. Postava to zopakoval v přípravném zápase, na který si za pár týdnů nikdo nevzpomene. Čtyři výhry, 95,4 procenta a trofej z loňska si ale v Detroitu zapamatují, a o tom, jestli se z jednoho výjezdu stane příběh, rozhodnou právě ty.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka