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V přípravě připomněl Haška akrobatickým výletem z branky. Teď Postava válí na farmě Detroitu a nezná porážku

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Michal Postava vstoupil do nové sezony AHL čtyřmi výhrami ze čtyř startů. V přípravě Detroitu navíc předvedl výjezd z branky, jaký si Česko pamatuje od Dominika Haška.
V přípravě připomněl Haška akrobatickým výletem z branky. Teď Postava válí na farmě Detroitu a nezná porážku

V přípravě připomněl Haška akrobatickým výletem z branky. Teď Postava válí na farmě Detroitu a nezná porážku

Zdroj: HC Kometa Brno
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 21.10.2026 11:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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