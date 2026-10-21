Hana Gregorová promluvila o těžkém období s mladším partnerem. Nakonec mu dala druhou šanci

Slovenská herečka Hana Gregorová se v nedávném rozhovoru vrátila k těžkému období, kdy její mladší partner Ondřej Koptík veřejně sdílel intimní detaily z jejich vztahu. Zmínila také svůj odmítavý postoj k plastickým operacím a prozradila, jak reagovala na návrh vlastní dcery, aby podstoupila omlazení obličeje. Sportu se herečka cíleně vyhýbá a kondici udržuje převážně díky dobré genetice.
Lidé na drogách dokážou i zabít
Současný partner slovenské herečky Ondřej Koptík se před lety postaral o značný mediální rozruch. Po jejich tehdejším rozchodu začal veřejně šířit velmi osobní podrobnosti z jejich společného života. Hana Gregorová se k této zkušenosti vrátila v aktuálním slovenském podcastu Nedeľný hosť, kde promluvila o vlivu návykových látek na jeho chování.
„Bylo to strašné, ale já jsem už tak vytrénovaná z bulváru. Všichni všechno věděli. Já se už k tomu nechci vracet, nechci o tom mluvit. Ale každý, kdo zažil (já jsem to nikdy neznala) drogy a reakce a to, tak ví, co ti lidé dokážou. Někdo dokáže i zabít,“ uvedla herečka v rozhovoru s moderátorkou Viktórií Lancošovou.
O dvaatřicet let mladšímu muži ale nakonec odpustila a vztah obnovili. Podle jejích slov dostal druhou šanci a ona ho vnímá jako slušného člověka. „No, co mám dělat, stalo se. Byl neodbytný, okej, a jsme spolu jedenáctý rok a myslím, že už to nějak doklepneme,“ popsala aktuální stav soužití a dodala, že ji má partner velmi rád.
S natáčením videí pro sociální sítě jí Koptík podle jejích slov pomáhá a herečka ho v podcastu s úsměvem označila za mladého ajťáka.
Návrh na facelift a svalovice ze švihadla
Herečka odmítá jakékoli estetické úpravy zevnějšku, ačkoli k nim dostala impuls přímo z rodiny. Myšlenku na chirurgické omlazení nadnesla její starší dcera Rola, kterou má z prvního manželství s lékařem Gassanem.
„Dcera mi říkala, co si nenecháš udělat alespoň takový poloviční facelift,“ zmínila Gregorová ve videu na sociální síti. Chirurgický zákrok ale zamítla. „Říkám jí, nač, Roluško. V občanském průkazu mi nikdo neudělá facelift, aby neviděl, kolik mi je. Říkám, duše je mladá, jen tělo ji předběhlo. Tak to je a nic se s tím nedá dělat.“
Pravidelnému cvičení Gregorová neholduje. V podcastu sice přiznala, že si nedávno pořídila švihadlo, ale u dcery tím vzbudila spíše údiv. „Zkoušela jsem udělat asi deset přeskoků. Druhý a třetí den jsem měla takovou svalovici z těch malinkých skůčků, že jsem přemýšlela z čeho. Až pak jsem si vzpomněla, že jsem si hrála na srnku a skákala přes švihadlo,“ přiblížila svůj postoj k pohybu.
Každé ráno po probuzení ji podle jejích slov bolí celé tělo a chvíli trvá, než to rozchodí. Na bolavé nohy pravidelně používá mast z kostivalu. Nedávno jí navíc kamarádka poradila potírat si nohy kostivalem vylouhovaným v alkoholu a na noc je obalit potravinovou fólií. Fólii si sice už koupila, ale léčebnou kúru přes noc zatím nevyzkoušela.
Zářez na pažbě a manželova slabost pro sladké
V rozhovoru nevynechala ani vzpomínku na zesnulého manžela, herce Radka Brzobohatého. Dvojice se seznámila v roce 1981 ve Vysokých Tatrách při natáčení filmu Noční jezdci. Oba měli tehdy vlastní závazky. Gregorová žila se svým prvním mužem v zahraničí, o dvacet let starší Brzobohatý byl ženatý s herečkou Jiřinou Bohdalovou.
„Tolik do mě hučel v naději, že bude mít další zářez na pažbě. Netušili jsme ani jeden z nás nakonec, když se to stalo, že ten zářez vlastně bude láska na celý život,“ popsala začátky jejich vztahu.
Gregorová je známá tím, že ráda peče a své výtvory nosí kolegům do divadla i na rozhovory. Vášeň pro sladké sdílel i Brzobohatý. „Miloval sladké a já jsem vždycky říkala, že ty to, s prominutím, sežereš a já přiberu,“ zavzpomínala na manželův apetit. Svou energii přisuzuje výhradně genům po matce, která ze dne na den dokázala zorganizovat výlet do Budapešti, aby otci rovnou nakoupila látky na nové obleky.
Gregorová si zároveň zakládá na slušném chování a přiznává, že nahlas zdraví i neznámé lidi na ulici nebo v obchodech. Zmínila nedávnou situaci, kdy do prodejny vešla matka se čtyřletou dcerou a holčička na celou místnost pozdravila. Herečku to potěšilo natolik, že matce za výchovu dítěte na místě poděkovala.
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