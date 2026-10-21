Meteorologové vydali urgentní výstrahu: K vichřici se přidá prudký déšť

Slunečný den s nepříjemným průvanem
Před příchodem studené fronty k nám bude proudit teplý vzduch od jihu. Slunečno by mělo být hlavně v první části dne, lokálně se ale může objevit nízká oblačnost. Pro běžný den to zní příjemně, jenže nárazy kolem 55 km/h už odpovídají síle, která dokáže převracet lehčí předměty, odnášet zahradní nábytek a komplikovat jízdu vysokými vozidly nebo na kole. Kdo se večer chystá na procházku nebo běhání, měl by počítat s tím, že vítr bude nebezpečný. Na exponovaných místech, mostech a v otevřené krajině bude jeho působení nejcitelnější.
Po pěti týdnech sucha přichází déšť
Česko zažívá období bez vydatných srážek. ČHMÚ upozornil, že například na stanici Brno-Žabovřesky se srážky nad pět milimetrů naposledy objevily 16. září 2026 a od té doby napršelo jen 4,8 milimetru. Podobně je na tom i velká část jižní Moravy. Karty se ale dnes večer obrátí a Česko zasáhnou vydatné deště.
„Nejvíc deště čekáme hlavně v noci na čtvrtek,“ uvedli meteorologové ČHMÚ.
Bez deštníku se podle předpovědi neobejdeme ani ve čtvrtek ráno a dopoledne. Kolem poledne by měly srážky začít od jihozápadu ubývat. Za celou epizodu by mělo napršet 10 až 20 milimetrů, lokálně až kolem 30 milimetrů. Po týdnech sucha je to příznivá zpráva pro krajinu, ale vyschlá půda dokáže vodu zpočátku přijímat hůře, proto je možné, že se na zpevněných površích a v silnicích budou tvořit kaluže.
Ve čtvrtek vítr neustane
Za studenou frontou se dostaneme do chladnějšího vzduchu a opět bude větrno. Tentokrát bude podle ČHMÚ foukat čerstvý nárazový vítr od severozápadu až západu, který by měl slábnout ve čtvrtek odpoledne a večer. Změna směru větru zároveň přinese citelné ochlazení.
Praktické tipy na dnešní večer
- Zajistěte volně položené předměty na balkonech a zahradách, například židle, slunečníky a květináče.
- Při jízdě autem počítejte s bočním větrem, zejména na otevřených úsecích a mostech.
- Vyhněte se parkování pod stromy a u starších konstrukcí.
- Na čtvrteční ranní cestu do práce si vezměte deštník a počítejte s delším časem na cestu.
- Sledujte aktuální výstrahy ČHMÚ, protože se mohou měnit.
Zdroje článku: tn.nova.cz, chmi.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková