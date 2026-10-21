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Meteorologové vydali urgentní výstrahu: K vichřici se přidá prudký déšť

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Dnešní den patří hlavně větru. Podle ČHMÚ bude foukat čerstvý jihovýchodní až jižní vítr s nárazy kolem 55 km/h, v oblasti Bílých Karpat mohou nárazy dosáhnout i 70 km/h. A tím to neskončí. Večer se k větru přidá i vydatný déšť.
Meteorologové vydali urgentní výstrahu: K vichřici se přidá prudký déšť

Meteorologové vydali urgentní výstrahu: K vichřici se přidá prudký déšť

Zdroj: Pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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