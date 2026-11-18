Do Białky Tatrzańské se nejezdí jen za lyžováním. Místní Terma Bania nabízí venkovní koupání v teplé vodě, tobogány pro děti i klidnější část s výhledem na hory.
Nejvíc mě láká právě spojení koupání s horami. Umím si tu představit víkend, kdy dopoledne vyrazím na procházku a odpoledne se naložím do teplé vody. K tomu něco dobrého z místní kuchyně a nocleh poblíž, abych po koupání nemusela hned sedat do auta. I proto má při plánování smysl podívat se vedle vstupného také na možnosti ubytování a výletů v okolí.
Voda přichází z hloubky 2,5 kilometru
Areál najdete v polské Białce Tatrzańské, v sousedství lyžařského střediska Kotelnica Białczańska. V rekreačních bazénech má voda 34 až 38 °C a venku se dá koupat i v zimě. Celkem provozovatel uvádí
15 různých bazénů. Hotel Bania je propojený s termálním areálem. Při porovnávání pobytů se vyplatí ověřit, zda cena ubytování zahrnuje i vstupy do bazénů a saunaria. Foto: Jacek Pankowski / Google Maps
Původ vody provozovatel
vysvětluje takto:
„Voda využívaná v Termě Bania se získává z hloubky 2 500 metrů a její počáteční teplota je 78 °C.“
Před napuštěním do bazénů tedy odevzdá část svého tepla.
Na Banii mě zaujal také
vzhled samotného areálu. Dřevo a kámen odkazují na místní horské stavby, zatímco zvlněnou střechu pokrývají rozchodníky, mateřídouška a další rostliny. Právě zelená střecha je sympatický detail, díky kterému rozlehlý bazénový komplex lépe zapadá mezi okolní kopce. Tobogány i prostor na odpočinek
Bania rozděluje nabídku
do tří hlavních zón: Strefa Zabawy ( zábavní část ) : Vnitřní a venkovní bazény, dětská brouzdaliště, umělé vlny a celoroční tobogány o souhrnné délce přes 300 metrů. Strefa Relaksu ( relaxační část ) : Dva vnitřní bazény navazující na venkovní, výhled na Tatry, vířivka, bar ve vodě a také textilní finská a bylinková sauna. Saunarium: Samostatný saunový svět s ruskou baní, jedlovou saunou Jodłowa Izba, odpočinkovými místy a ochlazovacím bazénem. Pravidelné saunové rituály jsou zahrnuté ve vstupence do této zóny.
Saunarium je
přístupné od 16 let. Do samotných saun se chodí bez plavek, v suchých saunách je nutný ručník nebo pareo. Pravidla se tedy liší od textilních saun v relaxační části. Zábavní část Termy Bania nabízí vedle koupání také skluzavky a další vodní atrakce, které ocení především rodiny s dětmi. Foto: Violetta Atayan / Google Maps
Pro odpočinek ve dvou bych vybírala vstup zahrnující
relaxační zónu. S malými dětmi bude pravděpodobně důležitější nabídka zábavní části. Připlácet za všechny zóny má smysl teprve tehdy, když je opravdu využijete. Kolik stojí vstup a kdy ušetříte
Online ceník pracuje s cenami
od, konečnou částku proto ověřte pro konkrétní den. Pokladní ceny jsou vyšší od pátku do neděle.
Typ vstupenky pro dospělého Cena při zaplacení online Cena na pokladně od Po-Čt / od Pá-Ne Zábavní zóna; na 2,5 hodiny 73 PLN, asi 440 Kč 89 / 99 PLN Zábavní a relaxační zóna; na 2,5 hodiny 83 PLN, asi 500 Kč 99 / 109 PLN Odpolední vstup po 16. hodině do zábavní i relaxační zóny; až na 6 hodin 77 PLN, asi 460 Kč 99 / 109 PLN OPEN: zábavní i relaxační zóna + saunarium; na 3,5 hodiny 123 PLN, asi 740 Kč 139 / 149 PLN Vybrané ceny z ceníku platného do 17. prosince 2026.
Odpolední vstup tak může nabídnout více času za méně peněz než běžný krátký tarif. Počítejte ovšem s doplatkem 5 PLN (cca 28 Kč) za každých započatých deset minut překročení zakoupeného času. Kde přespat a co si dát po koupání
Nejpohodlnější variantou je
čtyřhvězdičkový Hotel Bania Thermal & Ski propojený s termálním areálem. Nabídka zahrnuje snídani a neomezený vstup do termálů i saunaria. Hotel ji na webu uvádí od 357 PLN za osobu a noc, orientačně tedy od 2 140 Kč.
U wellness pobytů v Polsku se vyplatí srovnávat celkové náklady. K penzionu nebo apartmánu je potřeba přičíst
samostatné vstupenky a případné dojíždění. U jedné návštěvy bazénů může vyjít rozpočet jinak než při každodenním koupání. Po koupání přijde vhod zastávka na jídlo. V resortu Bania se podávají i regionální speciality a restaurace mohou navštívit také neubytovaní hosté. Foto: Natalia Pawlas / Google Maps
Na jídlo lze zajít do resortních restaurací přístupných i neubytovaným hostům. Regionální kuchyni nabízí
Restauracja Góralska a Zielony Szałas. Karcma Bania u vstupu do termálů a sjezdovek má podle hotelu veřejný provoz v zimní sezoně, mimo ni slouží soukromým akcím.
Kdo chce přidat proceduru, může si v nabídce
Bania Fizjo & Med a resortního SPA vybrat například klasickou masáž, masáž horkými kameny nebo ošetření obličeje. Procedury mají vlastní nabídku a cenu, samotná bazénová vstupenka je tak nezahrnuje. Na víkend se může hodit i výlet k řece
V zimě se nabízí spojení s lyžováním na sousední Kotelnici. Pro jiný program stojí za pozornost
přírodní rezervace Przełom Białki pod Krempachami. Řeka tu protéká mezi vápencovými skalami Kramnica a Obłazowa. Výlet bych naplánovala podle počasí a koupání nechala na pozdější část dne. Návštěvu Termy Bania můžete doplnit výletem do rezervace Przełom Białki pod Krempachami, kde řeka protéká mezi vápencovými skalami. Foto: Jerzy Opioła/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-4.0,3.0,2.5,2.0,1.0) Co vědět před cestou 1) Je nutné se v hotelu ubytovat?
Ne, Terma Bania prodává vstupenky i jednodenním návštěvníkům.
2) Kdy je otevřeno a kde zaparkovat?
Standardně denně od 9 do 22 hodin. Parkoviště u termálů stojí jejich návštěvníky 15 PLN, přibližně 90 Kč.
3) Kolik zaplatí nejmenší děti?
Pro děti do 104 cm nabízí provozovatel vstupenku za 1 polský zlotý, dostupnou u pokladny.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, termabania.pl, hotelbania.pl, visitmalopolska.pl