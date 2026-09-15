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Zimní fenomén na Valašsku: Skály tam zdobí barevné ledopády. Podívejte se na tu nádheru

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Na Valašsku se v zimě objevuje podívaná, která působí skoro neskutečně. V Pulčínských skalách vyrůstají z převisů a puklin mohutné rampouchy a ledové stěny, které nejsou jen průsvitné. Hrají odstíny žluté, oranžové, hnědé, někdy i červené či zelené.
Zimní fenomén na Valašsku: Skály tam zdobí barevné ledopády. Podívejte se na tu nádheru

Zimní fenomén na Valašsku: Skály tam zdobí barevné ledopády. Podívejte se na tu nádheru

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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