Zimní fenomén na Valašsku: Skály tam zdobí barevné ledopády. Podívejte se na tu nádheru

Na Valašsku se v zimě objevuje podívaná, která působí skoro neskutečně. V Pulčínských skalách vyrůstají z převisů a puklin mohutné rampouchy a ledové stěny, které nejsou jen průsvitné. Hrají odstíny žluté, oranžové, hnědé, někdy i červené či zelené.
Právě barva dělá z Pulčínských ledopádů jeden z nejzajímavějších zimních fenoménů regionu. Když jsem se začala pídit po tom, odkud se neobvyklé zbarvení bere, čekala jsem železo nebo jiný minerál. Skutečné vysvětlení je ale ještě zajímavější.
Led roste přímo ze skal
Pulčínské ledopády se ukrývají v národní přírodní rezervaci u osady Pulčín, která je součástí Francovy Lhoty na Vsetínsku. Chráněné území chrání výrazné skalní útvary i přírodě blízké lesní porosty. Největší raritou Pulčínských ledopádů je jejich neobvyklé žluté až oranžové zbarvení, za kterým stojí mikroskopické sněžné řasy. Foto: Petr Štégner / Google Maps
Ledové útvary vznikají tehdy, když voda prosakuje puklinami a přes skalní převisy a při mrazu postupně zamrzá. Důležité je střídání mrazivých období s oblevou a dostatek vody. Při dobrých podmínkách mohou rampouchy během několika týdnů narůst
až do délky kolem čtyř metrů. Nejvýraznější bývají obvykle v únoru nebo na přelomu února a března. Za oranžovou barvou stojí živý organismus
Dlouho se nabízelo vysvětlení, že rezavé odstíny způsobují sloučeniny železa uvolňované z tamních hornin. V roce 2008 ale vědci zjistili, že za nápadným zbarvením stojí
mikroskopické sněžné řasy, tedy organismy přizpůsobené životu ve velmi chladném prostředí.
Člen stráže přírody Jaromír Navrátil
pro Český rozhlas uvedl:
„Je to kryofilní organismus, což znamená, že má rád zimu. Proto se množí a tu vodu zabarvuje při minusových teplotách.“
Právě díky těmto organismům mohou ledopády získat odstíny od žluté přes oranžovou až po hnědou, červenou nebo zelenou. Na fotografiích někdy vypadají skoro jako obarvené, ve skutečnosti
jde o přirozený proces. Každá zima je jiná
Ledopády nejsou trvalou atrakcí. Jejich velikost i samotný vznik
závisejí na průběhu zimy. Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) například v lednu 2025 upozorňovala, že kvůli malému počtu mrazivých dnů se tehdy výrazné ledopády zpočátku vůbec nevytvořily. Ledové útvary vznikají tam, kde voda prosakuje puklinami ve skále a během mrazivých dnů postupně zamrzá. Foto: Radim Šopík / Google Maps
Nejde o atrakci, kterou někdo zapne podle data v kalendáři. Každou zimu rozhoduje voda, teplota a délka mrazů.
K ledopádům vede jen zimní trasa
Barevné ledopády leží v přísně chráněném území. Přístup k nim vede po sezónně vyznačené trase
od informačního centra v Pulčíně. Trasa je v provozu od 1. ledna do 30. března a návštěvníci se musí držet značených cest.
Na zimní cestu se vyplatí pořádně připravit.
Nezapomeňte proto na: pevnou turistickou obuv nesmeky pro zledovatělý terén teplé vrstvené oblečení dostatek času a opatrnost při chůzi
Ochránci přírody
zároveň nedoporučují zimní výstup po modré turistické značce přes vrchol Hradiska. Cesta může být silně zledovatělá a nebezpečná. Výlet, který stojí za dobré načasování
Kdo chce barevné ledopády vidět v nejlepší kondici, měl by před cestou sledovat
aktuální informace Správy CHKO Beskydy. Počasí může během několika dní jejich podobu výrazně proměnit. Pulčínské skály mají v zimě zvláštní kouzlo. Sníh zvýrazní mohutné pískovcové bloky ukryté uprostřed valašských lesů. Foto: Milan Mikšík / Google Maps
Pokud ale mráz vydrží a vody je dost, dokáže se les pod Pulčínskými skalami proměnit v místo, které by člověk čekal spíš někde daleko na severu. A právě v tom je kouzlo této
zimní rarity nacházející se na Valašsku. Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, rozhlas.cz, aopk.gov.cz, nature.cz, novinky.cz