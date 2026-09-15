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Státní inspekce bije na poplach: V Lidlu a Penny se prodávalo maso s nebezpečnou bakterií

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Kuřecí maso si kupuje většina lidí. Někdo ho hned po nákupu zpracuje a uvaří oběd či večeři, jiní ho dají do mrazáku, kde vydrží i několik měsíců. Lidé by právě teď měli zkontrolovat své mrazáky kvůli závadnému masu, které obsahovalo bakterii Salmonella. Šlo o čtyři druhy - jeden se prodával v Penny a tři v Lidlu.
Státní inspekce bije na poplach: V Lidlu a Penny se prodávalo maso s nebezpečnou bakterií

Státní inspekce bije na poplach: V Lidlu a Penny se prodávalo maso s nebezpečnou bakterií

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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