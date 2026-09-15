Státní inspekce bije na poplach: V Lidlu a Penny se prodávalo maso s nebezpečnou bakterií

Kuřecí maso si kupuje většina lidí. Někdo ho hned po nákupu zpracuje a uvaří oběd či večeři, jiní ho dají do mrazáku, kde vydrží i několik měsíců. Lidé by právě teď měli zkontrolovat své mrazáky kvůli závadnému masu, které obsahovalo bakterii Salmonella. Šlo o čtyři druhy – jeden se prodával v Penny a tři v Lidlu.
Kuřecí maso je zdravé, obsahuje málo tuku a spoustu bílkovin. Není divu, že ho kupuje téměř každý – zastánci zdravého životního stylu i lidé, kteří prostě jen mají rádi chuť masa. Inspektoři nedávno oznámili, že se ve dvou oblíbených českých řetězcích prodávalo maso s nebezpečnou bakterií Salmonella.
Kuřecí prsní řízky z Penny
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) informovala prostřednictvím portálu Potraviny na pranýři o kuřecích prsních řízcích z Penny. Konkrétně se jednalo o výrobek
Dobré maso vždy čerstvé drůbeží Kuřecí prsní řízky bez kůže od výrobce Drůbežářský závod Klatovy a.s s číslem šarže L:6156 a datem použitelnosti do 16. června 2026. Kuřecí prsní řízky z Penny obsahovaly bakterie rodu Salmonella. Nyní už se závadná šarže neprodává. Foto: SZPI
Inspektoři provedli laboratorní rozbor a zjistili, že maso obsahuje bakterii
, která způsobuje onemocnění zvané salmonelóza. To může být nebezpečné pro určitou skupinu obyvatel, zejména seniory, lidi s oslabenou imunitou, těhotné ženy a děti. Salmonella Infantis Kuřecí stehna a kukuřičné kuře z Lidlu
SZPI informovala také o kuřecím masu, které se dovezlo
z Rumunska a prodávalo se v Lidlu. Jednalo se o kukuřičné kuře a kuřecí zadní čtvrtky. V obou případech se potvrdila přítomnost bakterie Salmonella. Závadné kukuřičné kuře z Rumunska se prodávalo v Lidlu. Foto: SZPI Kukuřičné kuře křídla, označení šarže: 0021941173, datum použitelnosti: 23.07.2026, země původu: Rumunsko, veterinární ovál: RO 100 EC Kuřecí zadní čtvrtky čerstvá, označení šarže: 0091980466, datum použitelnosti: 26.07.2026, země původu: Rumunsko, veterinární ovál: RO 100 EC Závadných druhů masa bylo více. Mezi nimi i kuřecí zadní čtvrtky. Foto: SZPI
Vzorky byly odebrány v prodejně společnosti Lidl Česká republika s.r.o., Pražská 2174/0, Pelhřimov 393 01. V současnosti se závadná šarže masa již neprodává, protože maso bylo staženo z trhu. Stále ho však můžete mít ve svém mrazáku.
O několik dní dříve SZPI informovala o výrobku
Marinované kuřecí paličky (spodní stehna) – med a bylinky od privátní značky Lidlu Grill & Fun. Výrobek měl označení šarže 337809754 a datum použitelnosti do 15.08.2026. Výrobek byl dovezen z Rumunska. Marinované kuřecí maso připravené ke grilování také obsahovalo bakterie Salmonella. Patří proto do koše. Foto: SZPI
I v tomto případě si pečlivě ověřte, jestli nemáte výrobek doma. Bakterie se v mrazáku nezničí, to udělá až důkladné převaření. I tak existuje významné riziko kontaminace kuchyňských povrchů a člověka, který maso připravuje.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, szpi.gov (1), (2), potravinynapranyri.cz, zdravotnickydenik.cz, svs.gov