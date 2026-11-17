Škodovka na setrvačník, tatrovka s ovladačem nebo plechový traktůrek na klíček. Hračky, které kdysi jezdily po koberci, dnes mohou zajímat sběratele. Než je při vyklízení všechny prodáte, vyplatí se prohlédnout podvozek a najít výrobní označení.
Samotné stáří hračky ale vysokou cenu ještě nezaručuje. V dokončených aukcích jsem objevila zachovalé autíčko za několik stovek i větší model za tisíce korun. Rozdíl může být v provedení, úplnosti a původním stavu. Pozornost si proto zaslouží také zdánlivé drobnosti: klíček, návod nebo ovladač odložený mezi kabely.
Nejprve zkontrolujte značku na podvozku
Při prvním třídění hledejte označení ITES, IGRA, KDN nebo Směr. Autíčko opatrně otočte a prohlédněte jeho podvozek. Pokud na něm značku nenajdete, podívejte se také na dochovanou krabičku nebo do návodu. Čitelné nápisy, loga a čísla si vyfoťte, abyste je později mohli
porovnat s dobovými katalogy nebo popisy muzejních sbírek. Plechové traktůrky se vyrábějí i dnes. Samotný známý tvar proto nestačí k určení, jak je konkrétní hračka stará. Foto: Splaminek/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-4.0)
Poznamenejte si také délku autíčka, materiál a
způsob pohonu. Jezdí na setrvačník, natahuje se klíčkem, nebo má elektromotor a ovladač? Dvě podobně vypadající tatrovky mohou být od různých výrobců a lišit se konstrukcí i příslušenstvím.
Někdy pomůže i
znalost historie značky. Například KDN byla zkratka Kovodružstva Náchod, pod které podle historického přehledu Kovapu přešel semilský závod v roce 1960. Právě označení na hračce a obalu tak může být důležitým vodítkem při určování jejího původu. Krabičku nevyhazujte, ani když je potrhaná
Prázdný obal svádí k tomu, aby šel rovnou do papíru. Přitom
může pomoci určit výrobce, provedení nebo příslušenství, které k hračce původně patřilo. Schovejte proto i návod, vložky a drobné díly, jejichž účel zatím neznáte.
Sběratel Václav Blažek
v reportáži Českého rozhlasu pro Střední Čechy připomněl:
„Ovšem ty krabice se v drtivé většině případů vyhazovaly.“
Z toho ovšem neplyne pevný příplatek za každou krabičku. Autíčko IFA od Igry se
v níže uvedené aukci nabízelo jako velmi zachovalé včetně krabičky a skončilo na pouhých 265 korunách. Co ukazují výsledky vybraných aukcí
Při dohledávání cen jsem vybrala pět dokončených aukcí na Aukru s uvedeným vítězem. Vedle částky uvádím také
podstatné údaje z nabídky. Bez nich by totiž cena tatrovky nevypovídala o tom, co se skutečně dražilo.
Typ hračky Podrobnosti podle nabídky Konečná cena Datum ukončení aukce Tatra 813, tahač ITES S krabicí, jezdila vpřed i vzad, nezatáčela; délka přibližně 25,5 cm 5 600 Kč 9. 3. 2026 Plechový traktor Zetor 25 Plechová kola, podle prodejce v původní krabičce 2 618 Kč 5. 2. 2026 Plechový tank s raketou IGRA Funkční, s klíčkem, návodem a krabicí; poškozená křidélka rakety, vytahanější pásy a poškozený obal 2 001 Kč 2. 7. 2024 Škoda 1000 MB, KDN Na setrvačník, podle prodejce zachovalá a funkční 1 359 Kč 19. 1. 2026 IFA, IGRA Podle nabídky velmi zachovalá, včetně krabičky 265 Kč 11. 10. 2026 Příklady ukončených aukcí na Aukro.cz.
Tabulka mimo jiné ukazuje, že kupce může najít
i hračka s popsanými vadami. Tank neměl bezchybné pásy ani raketu, přesto se vydražil za 2 001 korun. Při srovnávání proto sledujte více podobných prodejů a jejich celý popis. Plechová hračka nemusí pocházet ze socialismu
Známý tvar snadno vyvolá dojem, že předmět musí být starý několik desetiletí. U plechových hraček je ale potřeba rozlišovat dobu vzniku návrhu a
stáří konkrétního kusu. Škoda 1000 MB od KDN se v aukci uvedené v článku vydražila za 1 359 korun. Prodejce ji popisoval jako zachovalou a funkční. Foto: Aukro.cz
Výrobce Kovap navazuje na výrobu zahájenou bratry Sedlákovými v roce 1946. Ve svém historickém přehledu
vysvětluje, že tradice výroby pokračovala přes proměny názvů a uspořádání podniku. Také dnes nabízí autíčka na klíček, traktory či známou berušku.
Lubomír Hošek, tehdejší vedoucí výroby a spolumajitel Kovapu,
pro Český rozhlas Sever řekl:
„Stává se nám, že jsou z našich hraček víc unešeni dědečkové, než jejich vnukové.“
Dokonce i traktor s kovovými disky kol najdete v jejich současném sortimentu. Ani tento detail proto sám o sobě nestačí k datování.
Hledejte souvislosti mezi označením na hračce, konstrukcí a dokumentací. Pokud si nejste jistí, uveďte nejistotu také při prodeji. S opravováním před oceněním raději počkejte
Odřený blatník láká k přetření a nepojízdné autíčko k rozebrání. Já bych si ale nejdřív udělala
fotografie původního stavu a zjistila, o jakou hračku skutečně jde. Přelakováním nebo výměnou dílu se totiž ztratí možnost ukázat zájemci, jak vypadala před vašim zásahem.
Před prvním posouzením bych se vyhnula také odstraňování samolepek a drhnutí potištěných ploch. U nezvyklého kusu bych další postup probrala
se specialistou na historické hračky.
Při zkoušení funkčnosti
buďte přesní v popisu výsledku. To, že se roztočí motor, ještě neznamená, že auto zatáčí a všechno funguje, jak má. Tatrovka z uvedené aukce například jezdila vpřed i vzad, ale nezatáčela. Taková informace patří do nabídky stejně jako fotografie karoserie. Pro první posouzení si připravte víc než jeden snímek
Zájemci usnadníte rozhodování, když vedle celkového pohledu ukážete i méně pohledné části hračky.
Připravte si: fotografie z obou boků, zepředu, zezadu a zespodu detail výrobního označení, nápisů a případného čísla modelu rozměry a stručný popis materiálu i pohonu snímky kol, podvozku, prasklin, rzi a starších oprav přehled příslušenství včetně ovladače, kabelu, klíčku a obalu přesnou informaci, co jste vyzkoušeli a co zůstalo neověřené
U dražšího nebo neobvyklého modelu bych požádala o názor více sběratelů či specializovaného prodejce. Časté otázky
Má cenu nabízet i poškozenou hračku?
Někdy ano. Vady je ale potřeba ukázat a popsat.
Zaručuje původní krabička vysokou cenu?
Ne. Záleží také na konkrétním modelu a celkovém stavu.
Autíčko nemusí mít vysokou cenu, aby stálo za uschování. Může připomínat dětství i společné chvíle s rodinou. Foto: Magnific
Stačí k odhadu nejdražší podobný inzerát?
Nestačí. Nabídková cena nepotvrzuje prodej. Hledejte dokončené aukce stejného provedení, porovnejte vady i příslušenství a u nejasného nálezu si nejprve nechte ověřit jeho určení.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, kovap.cz, strednicechy.rozhlas.cz, aukro.cz, muzeumhracekkrupka.cz, sever.rozhlas.cz