Ozve se známý hlas, který tvrdí, že se stalo něco vážného. Potřebuje rychle poslat peníze, ostatním ale zatím nemáte nic říkat. Tak může vypadat podvod, při kterém útočníci pomocí umělé inteligence napodobí vaše dítě, partnera nebo vnuka. Samotný pocit, že přece poznáváte, s kým mluvíte, už dnes k ověření nestačí.
Na podezřelém hovoru přitom nemusí být slyšet nic zvláštního. Víc než hledání robotického přízvuku vám proto pomůže jednoduchý návyk: než podle naléhavé žádosti pošlete peníze, zavěste a blízkému sami zavolejte na jeho známé číslo.
K vytvoření hlasové kopie může posloužit video ze sociálních sítí
Klonování hlasu znamená, že software z nahrávky vytvoří jeho napodobeninu. Tou pak lze přednést i věty, které dotyčný nikdy neřekl. Podle americké Federální obchodní komise (FTC) může podvodníkům posloužit krátká zvuková ukázka z obsahu zveřejněného na internetu. Třeba video, ve kterém člověk mluví. Pokud jste podvodníkům poslali peníze nebo sdělili přístupové údaje, kontaktujte co nejdříve svou banku. Rychlá reakce může pomoci omezit škody. Foto: Kapitalio.cz, ilustrační snímek
Podvodník tak nemusí vašeho blízkého osobně znát. Přesto může vytvořit hlas, který bude působit povědomě.
Josef Šlerka z Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
pro server iROZHLAS.cz popsal vztah ke známému hlasu takto:
„Lidé jsou si hodně jistí, že ho poznají.“ Na robotický hlas nespoléhejte
Nezvyklé pauzy, nepřirozená intonace nebo podivná výslovnost
mohou vzbudit podezření. Jejich nepřítomnost však nepotvrzuje, že je telefonát pravý. Policie ČR upozorňuje, že dřívější snadno rozpoznatelné nedokonalosti se u obsahu vytvořeného umělou inteligencí (AI) nemusejí objevit.
Kamil Malinka z Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně
pro iROZHLAS.cz uvedl:
„Nicméně aktuální technologie jsou natolik kvalitní, že i trénovaný člověk má obrovské problémy to rozpoznat.“
Zvláštní hlas tedy berte jako
důvod k ověření. Stejně ale postupujte i u naprosto přesvědčivého hovoru, pokud po vás volající chce něco neobvyklého. Podvodníci se běžně vydávají třeba za bankéře nebo policisty. Pozor na spěch, tajnosti a žádosti o peníze
Podvodníci potřebují, abyste jednali dřív, než si vymyšlenou historku ověříte. Policie u podvodných telefonátů
upozorňuje na psychologický tlak i snahu izolovat oběť od ostatních. Zpozorněte hlavně tehdy, když se objeví několik těchto signálů: Platba nesnese odklad: Volající naléhá, abyste peníze poslali okamžitě. Nikdo další se o hovoru nemá dozvědět: Odradit vás může chtít i od zavolání jinému příbuznému. Nové číslo má pohotové vysvětlení: Údajně se rozbil telefon nebo si blízký musel půjčit cizí mobil. Peníze mají odejít nezvyklým způsobem: Například v kryptoměně nebo prostřednictvím dárkových karet, jejichž kódy máte nadiktovat. Hovor se stočí k citlivým údajům: Někdo po vás chce heslo do bankovnictví, autorizační kód, údaje ke kartě nebo instalaci programu pro vzdálený přístup. Při nečekané žádosti o peníze hovor ukončete a zavolejte blízkému na číslo, které už máte uložené. Samotný známý hlas nemusí být důkazem totožnosti. Foto: Kapitalio.cz, ilustrační snímek
Tyto znaky sice nedokazují použití AI, jsou ale dostatečným důvodem platbu přerušit a
ověřit, co se skutečně děje. Zavěste a volejte na známé číslo
FTC
doporučuje ověřit příběh zavoláním dotyčnému na číslo, o kterém víte, že mu skutečně patří. Ukončete podezřelý hovor: Volajícímu nevysvětlujte, jak budete jeho tvrzení prověřovat. Zavolejte blízkému ze svých uložených kontaktů: Nepoužívejte nové číslo, které vám volající právě nadiktoval nebo poslal ve zprávě. Když telefon blízký nezvedá, zkuste jiného člena rodiny nebo jeho přátele: Nedostupnost sama o sobě nepotvrzuje, že se popisovaná událost stala.
Ani známé číslo na displeji
není zárukou totožnosti. Policie upozorňuje na podvržení telefonního čísla, takzvaný spoofing. Příchozí hovor se kvůli němu může tvářit například jako volání ze skutečné bankovní infolinky.
Pokud se ozývá údajný bankéř, hovor ukončete a kontakt najděte sami v bankovní aplikaci nebo na oficiálním webu banky. Stejnou opatrnost zachovejte u platebních odkazů v
SMS zprávách a e-mailech. Přihlašování řešte přímo přes známou aplikaci či web, ne přes zaslaný odkaz. Rodinné heslo si domluvte předem
FBI mezi doporučeními proti podvodům s AI
uvádí také tajné rodinné slovo nebo větu pro ověření totožnosti. Domluvte si je osobně, předem a tak, aby je členové rodiny znali i ve stresu. Vhodnější je neobvyklá věta než jméno psa, které máte veřejně uvedené na sociálních sítích. Heslo při podezřelém hovoru sami neprozrazujte. Nechte ho vyslovit volajícího.
Na těchto podvodech mi přijde nejzrádnější, že zneužívají obyčejnou snahu pomoct. Když se ozve někdo blízký v nesnázích, poslední, co člověk chce, je zdržovat ho vyptáváním. Právě proto mi dává smysl probrat podobnou situaci doma předem. Aby krátké ověření nikdo nebral jako nedůvěru, ale jako
běžnou součást pomoci. Pokud už peníze z účtu odešly, kontaktujte banku
V takové chvíli nečekejte, jestli se údajný příbuzný znovu ozve. Zavolejte své bance
přes ověřený kontakt a popište, co se stalo. Banka s vámi vyřeší další postup, například zabezpečení účtu, blokaci karty nebo možnosti řešení odeslané platby. Domluvené rodinné heslo může pomoci ověřit, kdo skutečně volá. Vyberte takové, které nelze snadno zjistit z veřejných příspěvků na sociálních sítích. Foto: Kapitalio.cz, ilustrační snímek
Stejně rychle jednejte, pokud jste sdělili přihlašovací údaje či autorizační kódy, i když zatím žádnou ztrátu nevidíte. Podvod
oznamte Policii ČR.
Uchovejte si zprávy, potvrzení o platbách a
údaje o účtu příjemce. Poznamenejte si čas hovoru, zobrazené telefonní číslo i požadavky volajícího. Zprávy nemažte, protože mohou pomoci při vyšetřování. Časté otázky k falešným hovorům
Je videohovor spolehlivým ověřením?
Ani obraz není nezpochybnitelným důkazem. Podvodníci mohou pomocí AI vytvářet i videa pro komunikaci v reálném čase. Podezřelý požadavek proto ověřte přes jiný, dříve známý kontakt.
Lze poznat, jestli hlas skutečně vytvořila AI?
Ne. Pokud vám telefonát připadá jakkoli podvodný, hovor ukončete a ověřte si volajícího i jeho žádost vytočením ověřeného čísla.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, consumer.ftc.gov, irozhlas.cz, policie.gov.cz, ic3.gov