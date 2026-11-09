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Ochromená železnice a mrtvé tělo. Veselí nad Moravou se proměnilo v ohnivé peklo

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Dennívýzva
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Rozsáhlý požár museli krotit hasiči v noci na pondělí ve Veselí nad Moravou. Oheň zachvátil vagóny odstavené na nádraží, v jednom z nich se následně našlo lidské tělo bez známek života. Příčinu hoření hasiči vyšetřují, škoda je zhruba půl milionu korun.
Ochromená železnice a mrtvé tělo. Veselí nad Moravou se proměnilo v ohnivé peklo

Ochromená železnice a mrtvé tělo. Veselí nad Moravou se proměnilo v ohnivé peklo

Zdroj: HZS JMK
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.11.2026 07:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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