Naši rodiče nás v dětství téměř nikdy nechválili. Podotýkám téměř. A tak, když přece jen došlo na nějakou tu pochvalu, bylo to tak řídké, že si to obě se sestrou pamatujeme po celý život. A jedno pochválení se týkalo mé šikovnosti.
Dokonce mamka vytvořila nové slovo, které po celý život používala. Tento neologismus u nás zdomácněl. Napřed vysvětlím, jak na něj přišla. Když jsem něco tvořila či na něčem pracovala, dávala jsem si obvykle záležet, aby se to povedlo. Abych neodevzdala práci odbytou čili jak často říkala odfláknutou. A tak jsem se podle mamky s úkolem piplala. A teď ten neologismus. Ona totiž namísto piplala říkala "pidlala" a z toho vytvořila podstatné jméno „pidluška“, což je synonymem šikulky. Když mluvila o mně, říkala, to je taková malá pidluška. Pro mne to byla ohromná pochvala a celý život jsem si říkala, že jsem šikovná, když jsem se do něčeho pustila.
Jenomže ve stáří se to změnilo. Do rukou vlezla nečekaně artróza, pokřivila prsty a občasnou bolestí dává najevo svou přítomnost. A narušila šikovnost. To, co nedotáhla do konce, dokončilo stáří. Dočetla jsem se, že ve stáří dochází ke ztrátě šikovnosti. A tak se ze mne namísto pidlušky stala nešika. Dokonce bych to nazvala „slonem v porcelánu“. To byste nevěřili, jak snadno mi vše vypadne z ruky. Šroubuji víčko k zavařovačce, ono se skutálí až na zem. Procházím kolem stolu, drcnu do talíře a už ho chytám ve vzduchu. Nedávno jsem se zadívala na porcelánovou čajovou konvičku bez víčka. Ptám se sestry, kde je to víčko. Ona s lehce ironickým úsměvem odpoví. No, to´s rozbila při mytí nádobí.
Nebo sekám dříví, rozmáchnu se a sekyra se mi div nezasekne do nohy, protože zapomenu se rozkročit. A to nemluvím o tom, je-li nablízku kočka. Šlápnu a slyším zakňučení. Pak teprve zpozoruji, že jsem ji omylem šlápla na ťapku. Ovšem jen lehce, protože přece jenom něco pod nohama cítím.
Jsem holt nešika a nemotora. Jak tedy šikovně ukončit mou glosu, když mám obě ruce levé. Levé. No hlavně, že jsem pro někoho ta pravá. Myslím tím naše kočičky a pejska.