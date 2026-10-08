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Horner pryč, napětí také. Verstappen si pochvaluje nový Red Bull

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Max Verstappen přiznal, že mu nechybí napětí, které panovalo v době, kdy tým Red Bull ve formuli 1 vedl Christian Horner. Po jeho odchodu si naopak pochvaluje klidnější atmosféru.
Verstappen přiznal, co mu na Red Bullu bez Hornera vyhovuje.

Verstappen přiznal, co mu na Red Bullu bez Hornera vyhovuje.

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 09:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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