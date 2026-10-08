Horner pryč, napětí také. Verstappen si pochvaluje nový Red Bull

Horner pryč, napětí také. Verstappen si pochvaluje nový Red BullPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Verstappen přiznal, co mu na Red Bullu bez Hornera vyhovuje.
Článek byl publikován 08.10.2026 09:47
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