Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Historie Tyršova sadu byla odhalena. Skrýval náhrobky i kostry

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Stavba bezbariérové plošiny u vchodu do Tyršova sadu přinesla překvapivá nálezy. Výkop tak připomněl různorodou historii tohoto místa.
Historie Tyršova sadu byla odhalena. Skrýval náhrobky i kostry

Historie Tyršova sadu byla odhalena. Skrýval náhrobky i kostry

Zdroj: MMB
Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Historie Tyršových sadů byla odhalena. Skrývaly náhrobky i kostry
Historie Tyršových sadů byla odhalena. Skrývaly náhrobky i kostry
Policie se chystá na brněnské derby, rizikovost zápasu vyhodnotila jako
Policie se chystá na brněnské derby, rizikovost zápasu vyhodnotila jako

Desítky policistů se připravují na dnešní fotbalové derby mezi Zbrojovkou a Artisem Brno. Zápas je označen...

Město nabízí nové byty. Střechu nad hlavou poskytnou rodičům osob s postižením
Město nabízí nové byty. Střechu nad hlavou poskytnou rodičům osob s postižením

Po zdárné rekonstrukci se na Ptašínského ulici v Králové Poli otevírá dvanáct bytů. V těch bude město Brno...

Policie zabavila muži prut. Neměl na něj legitimaci
Policie zabavila muži prut. Neměl na něj legitimaci

Během středeční noci překvapilo brněnské městské strážníky záhadné světlo skrývající se u splavu ve...

Začala dvě největší jihomoravská vinobraní. Koštuje se ve Znojmě i v Mikulově
Začala dvě největší jihomoravská vinobraní. Koštuje se ve Znojmě i v Mikulově

Dvě největší jihomoravská vinobraní, Znojemské historické a Pálavské v Mikulově na Břeclavsku, začala v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.