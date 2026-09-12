Historie Tyršova sadu byla odhalena. Skrýval náhrobky i kostryPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Historie Tyršova sadu byla odhalena. Skrýval náhrobky i kostry
Desítky policistů se připravují na dnešní fotbalové derby mezi Zbrojovkou a Artisem Brno. Zápas je označen...
Po zdárné rekonstrukci se na Ptašínského ulici v Králové Poli otevírá dvanáct bytů. V těch bude město Brno...
Během středeční noci překvapilo brněnské městské strážníky záhadné světlo skrývající se u splavu ve...
Dvě největší jihomoravská vinobraní, Znojemské historické a Pálavské v Mikulově na Břeclavsku, začala v...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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