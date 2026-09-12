Brněnské derby nováčků fotbalové ligy ovládla Zbrojovka. To výhrou 2:1 nad Artisem

Aktivněji vstoupila do prvního vzájemného duelu v nejvyšší soutěži Zbrojovka, která si vytvořila územní převahu a zamkla městského rivala na jeho polovině. Nicméně pokusy v podání Vachouška ani Vašulína nemohly ohrozit gólmana Kašíka, který dostal mezi tyčemi překvapivě přednost před Stoppenem.
Do první velké šance se dostal Artis. Alégué postupoval po pravé straně, z 20 metrů napřáhl a rozezvučel tyč Hrdinovy branky. Skóre se změnilo na druhé straně. Langer v 15. minutě vybojoval míč v pokutovém území u koncové čáry, našel volného Vaníčka, který poslal míč do sítě a zaznamenal tak třetí gól v ligové sezoně.
Svěřenci trenéra Svědíka i nadále diktovali tempo a dostávali se také do střeleckých příležitostí. Ve 21. minutě vypálil Langer, jehož ránu zhuštěná obrana hostů zblokovala. Vašulínův pokus z úhlu pak zamířil těsně vedle.
Po půlhodině hry se do ojedinělé, ale opět velmi slibné šance dostal Artis. Preisler přímým kopem našel Adedirana, jehož hlavičku Hrdina vytáhl mimo tyče. V závěru poločasu hosté převzali iniciativu, poslední slovo před pauzou ovšem měla Zbrojovka. Vachoušek až příliš snadno prošel k šestnáctce, jeho střelu Kašík vyrazil a Penxa v 41. minutě zvýšil.
V poslední minutě prvního poločasu dostali míč do sítě i hosté, jenže Adediranově trefě po přímém kopu předcházel ofsajd přihrávajícího Labíka, takže kontaktní branku sudí Orel po poradě s videorozhodčím neuznal.
Do druhé půle posílil hostující kouč Nádvorník ofenzivu, jeho tým si ovšem výraznější převahu nevytvořil. Hru rozdrobily nepřesnosti v rozehrávce na obou stranách a četné souboje. Vzruch přinesla až Danteho střela v 62. minutě a následná dorážka v podání Vašulína.
V 69. minutě Artis rychle rozehrál rohový kop, míč v nezformované obraně Zbrojovky přistál na hlavě střídajícího Ndiyaeho a ten do protipohybu Hrdiny skóroval. Senegalský útočník se v české lize trefil poprvé.
Duel dostal novou zápletku. Hosté vycítili šanci na bodový zisk, zvýšili svoji aktivitu, ale naráželi na organizovaný obranný blok soupeře. Do vyložené gólové šance se dostali jen jednou, střídající Papalelé v 89. minutě trefil zblízka tyč. Artis na stadionu v Králově Poli, kde hraje i své domácí zápasy, ani na pátý pokus v sezoně nebodoval.
Zbrojovka Brno - Artis Brno 2:1 (2:0)
Branky: 15. Vaníček, 41. Penxa - 69. Ndiaye. Rozhodčí: Orel - Kříž, Šůma - Adámková (video). ŽK: Saal, Granečný - Alégué. Diváci: 9573.
Zbrojovka: Hrdina - Klíma, Vedral, Kaká, Dante - Penxa (66. Hunal), Langer (66. Saal), Janetzký (86. Zmrhal), Vachoušek (73. Ezeh) - Vaníček (76. Soliu), Vašulín (86. Granečný). Trenér: Svědík.
Artis: Kašík - Glossoa, Plechatý, Šimek (87. Carlén), Fully - Labík (65. Pospíšil), Boháč (79. Sarapata) - Alégué, Komljenovic (46. Sanyang), Preisler (46. Papalelé) - Adediran (65. Ndiaye). Trenér: Nádvorník.