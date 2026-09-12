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Policie se chystá na brněnské derby. Rizikovost zápasu vyhodnotila jako střední

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Desítky policistů se připravují na dnešní fotbalové derby mezi Zbrojovkou a Artisem Brno. Zápas je označen za středně rizikový. Úvodní výkop se má odehrát dnes ve tři hodiny.
Policie se chystá na brněnské derby. Rizikovost zápasu vyhodnotila jako střední

Policie se chystá na brněnské derby. Rizikovost zápasu vyhodnotila jako střední

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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