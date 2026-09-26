Helena Vondráčková přiznává: S Lucií nejsme v kontaktu

Helena Vondráčková a Lucie Vondráčková patří ke stálicím tuzemské hudební scény, mladší ze zpěvaček na sebe navíc strhla pozornost účastí v minulé řadě taneční show StarDance a také loňským rozchodem s mladším partnerem, MMA zápasníkem Zdeňkem Polívkou.
Také ale tvoří jednu rodinu, Helena je tetou Lucie. Na čaj nebo kávu spolu ale rozhodně obě slavné ženy nezajdou, vztahy v rodině jsou dál napjaté. „Nejsme v kontaktu. Víceméně ona není v kontaktu se mnou, asi tak bych to řekla,“ reagovala Helena pro Nový Čas na otázku, zda se s Lucií vídají.
Heleně dělá radost nový pes
Kvůli tomu se zpěvačka, která nemá vlastní děti, nevídá ani se syny neteře Lucie. Kromě milovaného manžela Martina Michala jí však dělá radost zhruba roční německý ovčák, kterého si nedávno pořídila jako pátého v pořadí. „To mi dělá opravdu radost. Je to krásný pocit, když přijdete domů a tam čeká někdo, kdo vám dává pusinky a kdo na vás skočí a raduje se,“ popsala Helena.
Na zlepšení vztahů v rodině to ale příliš nevypadá. Spory se přitom táhnou už více než 20 let, od seznámení Heleny s nynějším manželem Martinem Michalem. Otec Lucie Jiří Vondráček svou sestru Helenu od vztahu s Martinem odrazoval. Podle serveru iDnes tehdy budoucího švagra označil za gigola, který chce Helenu jen využít.
„Je to dlouhodobá záležitost“
Helena si ale do soukromí mluvit nenechala a dva roky po seznámení, v roce 2003, si Martina Michala vzala a dodnes tvoří stabilní pár. Vztah s jejím bratrem to ale dramaticky poškodilo a prakticky přerušili kontakt. „Je to dlouhodobá záležitost. Je mi z toho smutno, ale beru to tak, jak to je. Mám svůj život,“ konstatovala v rozhovoru.
Zda se ještě někdy Helena s bratrem Jiřím nebo s neteří Lucií usmíří, je nezodpovězenou otázkou. „Uvidíme, jak to bude dál,“ dodala Helena.
Zdroje: Nový Čas, iDnes
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