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Helena Vondráčková přiznává: S Lucií nejsme v kontaktu

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Zpěvačka Helena Vondráčková na Slovensku poskytla rozhovor, ve kterém se nebála dotknout i vlastního soukromí. Pro Nový Čas přiznává, že s neteří Lucií stále nejsou v kontaktu.
Helena Vondráčková přiznává: S Lucií nejsme v kontaktu

Helena Vondráčková přiznává: S Lucií nejsme v kontaktu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR Zprávy

ČRzprávy.cz jsou nezávislý lifestylový magazín s důrazem na dění ve společnosti. Přináší novinky ze života celebrit, zajímavosti z kultury a novinky z televize. Najdete u nás ale také nejdůležitější informace z dopravy, dopravních nehod a informace od hasičů a Policie ČR.

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