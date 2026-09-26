Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
7 min

Herci předstírali romantiku, zatímco se jim zvedal žaludek. Zasněžená Popelka tají tvrdou realitu kvasící rybí moučky

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kultovní pohádka Tři oříšky pro Popelku z roku 1973 patří k nejpevnějším symbolům českých i evropských Vánoc. Původně však měla vonět rozkvetlou jarní loukou a vznikat pod letním sluncem. Nucený přesun do mrazivých měsíců přinesl filmařům obrovské komplikace: sníh se musel vyrábět z páchnoucí rybí moučky, mladý princ Pavel Trávníček nesměl promluvit svým vlastním hlasem a kůň Jurášek nesměl kvůli epidemii překročit hranice.
Pohled na barokní zámek Moritzburg obklopený vodní plochou, kde se natáčely venkovní scény královského bálu.

Pohled na barokní zámek Moritzburg obklopený vodní plochou, kde se natáčely venkovní scény královského bálu.

Zdroj: Felix König / Wikimedia 3.0
Reklama
Další články z Retro Radar
Při vypalování se v pokoji nesmělo ani dýchat. Proč vteřinový zásek v Neru zničil celé cédéčko
Při vypalování se v pokoji nesmělo ani dýchat. Proč vteřinový zásek v Neru zničil celé cédéčko
Nová bankovka vyvolala odpor a vydržela v oběhu jen 15 měsíců. Stát proto musel v tichosti resuscitovat desítky let starý vzor
Nová bankovka vyvolala odpor a vydržela v oběhu jen 15 měsíců. Stát proto musel v tichosti resuscitovat desítky let starý vzor

Zelená stokoruna vzor 1961 s motivem hutníka a družstevnice patřila k nejznámějším symbolům socialistického...

Na kazetu C90 se nemuselo vejít ani 88 minut hudby. Rozhodovalo pořadí skladeb
Na kazetu C90 se nemuselo vejít ani 88 minut hudby. Rozhodovalo pořadí skladeb

Kazeta C90 nabízela dvě strany po 45 minutách. Vlastní modelový propočet ukazuje, proč při nahrávání...

Učitelky trvaly na plnicím peru z jediného důvodu. Dnešní školáci by u toho brečeli
Učitelky trvaly na plnicím peru z jediného důvodu. Dnešní školáci by u toho brečeli

Plnicí pero bylo po celá desetiletí symbolem školního psaní. V šedesátých letech bylo povinné až do 3....

Šetřili jsme baterie, nebo šlo o cívky? Pravý důvod, proč se kazety musely točit na tužce
Šetřili jsme baterie, nebo šlo o cívky? Pravý důvod, proč se kazety musely točit na tužce

Tužka dokázala otočit cívkou audiokazety bez motoru a navinout volný pásek. Jak tento postup fungoval, proč...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

Všechny články tohoto autora →
Retro Radar
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.