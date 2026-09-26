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Vémola chce umlčet Frankfurt: Nechám v kleci všechno

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Karlos Vémola i Frédéric Vosgröne splnili před OKTAGONem 94 váhový limit 89 kilogramů. Německý soupeř české legendy však na váze působil výrazně hubeněji než při předchozích zápasech.
Vémola chce umlčet Frankfurt: Nechám v kleci všechno

Vémola chce umlčet Frankfurt: Nechám v kleci všechno

Zdroj: Oktagon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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