Po sérii operací a kolapsech už jen mrazivé ticho: O Barbie Gabriel Jiřáčkové měsíce nikdo neví!

Gabriel se přestala ozývat Gabriel Jiráčková se již několik měsíců neozvala Gabriel bojuje s vážnými zdravotními problémy Gabriel měla minulý rok přes léto čtyři akutní operace Gabriel bojuje poslední měsíce s vážnou nemocí o život Krásná blondýnka bojuje život Nemoc ji obrátila celý život naruby Gabriel byla v minulosti akutně převezena do nemocnice Gabriel se svým dlouholetým přítelem který je její největší opora Gabriel je nyní upoutaná na lůžko Její celé tělo začalo vypovídat službu Gabriel má každý den velké bolesti Gabriel prožívá nejtěžší období v životě Všichni mají o Gabriel strach Gabrielin stav je velmi vážný Česká Barbie Gabriel Jiráčková má nyní trvalé následky Gabriel Jiráčková bohužel nemůže vést intimní život Její partner je pro ní velkou oporou Česká Barbie Gabriel Jiráčková
Ještě před několika měsíci otevřeně popisovala nesnesitelné bolesti, kolapsy, sérii akutních operací i předrakovinový nález. Nyní se po první české Barbie Gabriel Jiráčkové (26) jako by slehla zem. Redakce Aplausin.cz se ji opakovaně pokoušela kontaktovat, na zprávy však nereagovala. Bez odpovědi zůstal také dotaz adresovaný jejímu příteli Maxovi. Jak na tom Gabriel skutečně je, tak v tuto chvíli nikdo neví. Dvanáct jizev a nález který ji vyděsil
Gabriel Jiráčková prožívala už na podzim roku 2025 mimořádně těžké období. Místo oslav 26. narozenin bojovala s nemocí, která ji podle jejích slov připravila o deset kilogramů, upoutala na lůžko a zasáhla také některé vnitřní orgány.
Během několika týdnů měla podstoupit sérii akutních operací, po nichž jí na těle zůstalo dvanáct jizev a řada trvalých následků. Zdravotní komplikace ji připravily o možnost normálně fungovat, pracovat a věnovat se zpěvu, který milovala úplně nejvíce.
Situaci ještě zhoršil předrakovinový nález v oblasti hrudníku. Právě tato část těla je pro zpěvačku zásadní, protože souvisí s dýcháním i rezonancí hlasu.
„Jsem teď velmi slabá, ztratila jsem deset kilo na lůžku a jsou okamžiky, kdy se opravdu bojím, že se to nepodaří zastavit a moje tělo už nebude mít sílu bojovat dál. Zrovna část hrudi v oblasti, která je pro zpěvačku velmi cenná, protože přímo souvisí s dechem i rezonancí, se u mě dostala do předrakovinového stavu.“
„Operace proběhla doslova za minutu dvanáct a já alespoň o mou životní vášeň, o zpěv, naštěstí nepřišla!“ svěřila se tehdy Gabriel pro Aplausin.cz.
Současně zdůraznila, že její diagnóza nijak nesouvisela s estetickými ani plastickými zákroky, které podstoupila v minulosti. Náhlý převoz z lázní a život plný bolesti
Další znepokojivá zpráva přišla v lednu 2026. Gabriel se zotavovala v lázních, odkud ji po náhlém zhoršení zdravotního stavu musela odvézt záchranná služba do nemocnice.
„Nabralo to rychlý spád. Gábinku dnes odpoledne odvezla z lázní rychlá na emergency. Nevíme, co se děje.“ informoval tehdy její přítel Max redakci Aplausin.cz.
Jiráčková už dříve popsala, že trpí silnými chronickými bolestmi, extrémním vyčerpáním a nebezpečnými kolapsovými stavy. Její obtíže měly souviset především s poruchami krevního oběhu, nervového systému a dalšími komplikacemi vyžadujícími specializovanou léčbu. Kvůli riziku náhlé ztráty vědomí u ní musel být prakticky neustále někdo přítomný.
Závažné onemocnění zasáhlo také její partnerský život. Gabriel přiznala, že v daném stavu není schopná intimního soužití a její dny se smrskly na pouhé přežívání.
„Intimní život pro mě není v tomto stavu možný.“ řekla otevřeně pro Aplausin.cz. Největší oporou jí měl být právě Max, kterého označila za svého hrdinu, rytíře a strážného anděla. Pokud už byla péče příliš náročná i pro něj, střídali se u Gabriely její rodiče.
„Max je můj hrdina, rytíř zachránce a doslova anděl strážný! Bez něj bych to zdaleka takto nezvládala. Dělá první poslední, je 24/7 po mém boku.“ uvedla pro Aplausin.cz.
Na březen byla navíc plánována další velmi náročná a riziková operace v Německu. Podle tehdejších informací totiž čeští lékaři neměli s kombinací jejích diagnóz dostatek zkušeností. Měsíce bez jediné odpovědi
Od posledních dramatických zpráv však nastalo ticho. Redakce Aplausin.cz se pokoušela Gabriel během několika po sobě jdoucích měsíců opakovaně kontaktovat a zjistit, jak pokračuje její léčba a zda podstoupila plánovanou operaci. Na žádnou ze zpráv ale neodpověděla.
Dotaz týkající se jejího současného zdravotního stavu dostal také její přítel Max. Ani od něj však redakce vyjádření neobdržela.
Mlčení samozřejmě samo o sobě nemusí znamenat, že se stav zhoršil. Po všem, co však zpěvačka v minulosti zveřejnila od akutních operací a předrakovinového nálezu přes kolapsy až po náhlý převoz do nemocnice, yvolává dlouhá absence jakýchkoliv zpráv pochopitelné obavy.
Jak se první české Barbie v tuto chvíli daří, zda pokračuje ve specializované léčbě a jak dopadla plánovaná operace v Německu, proto zůstává bez odpovědi. Redakce Aplausin.cz je připravena doplnit její vyjádření nebo informace od jejích blízkých, pokud je obdrží. Zdroj: Aplausin.cz