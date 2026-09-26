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Po sérii operací a kolapsech už jen mrazivé ticho: O Barbie Gabriel Jiřáčkové měsíce nikdo neví!

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Ještě před několika měsíci otevřeně popisovala nesnesitelné bolesti, kolapsy, sérii akutních operací i předrakovinový nález. Nyní se po první české Barbie Gabriel Jiráčkové (26) jako by slehla zem. Redakce Aplausin.cz se ji opakovaně pokoušela kontaktovat, na zprávy však nereagovala. Bez odpovědi zůstal také dotaz adresovaný jejímu příteli Maxovi. Jak na tom Gabriel skutečně je, tak v tuto chvíli nikdo neví.
Krásná blondýnka bojuje život

Krásná blondýnka bojuje život

Zdroj: Se souhlasem Gabriel Jiráčková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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