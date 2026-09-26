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717 dní bez nůžek kvůli sázce na Manchester United. Haalandův čtyřslovný vzkaz teď koluje celým internetemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Frank Ilett si na podzim 2024 slíbil, že se neostříhá, dokud Manchester United nevyhrají pět zápasů po sobě. Počítal se třemi, nejvýš čtyřmi měsíci. Dnes má vlasy po ramena, přes sto tisíc sledujících a pod jedním instagramovým příspěvkem komentář od největší hvězdy městského rivala.
717 dní bez nůžek kvůli sázce na Manchester United. Haalandův čtyřslovný vzkaz teď koluje celým internetem
Zdroj: Foto: Reubentg. http://students.washington.edu/rtg2/global_travel_blog_map_details.html - licence CC BY-SA 3.0
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Sportovní aktuality, výsledky, příběhy a zajímavosti z domova i ze světa. Fotbal, hokej, tenis, motorsport i další disciplíny doplňují profily sportovců, rekordy a dění mimo samotná hřiště a stadiony.Všechny články tohoto autora →
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