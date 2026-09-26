Marta Dancingerová slaví 35 po boku nové lásky. O 10 let staršího kolegu zná ze Zlaté labutě, jiskra přeskočila až letos

Marta Dancingerová v Kriminálce Anděl, FOTO: distr. Archiv TV Nova Marta Dancingerová v Kriminálce Anděl, FOTO: distr. Archiv TV Nova Marta Dancingerová v Kriminálce Anděl, FOTO: distr. Archiv TV Nova Marta Dancingerová v Kriminálce Anděl, FOTO: distr. Archiv TV Nova Marta Dancingerová v Kriminálce Anděl, FOTO: distr. Archiv TV Nova Marta Dancingerová v Kriminálce Anděl, FOTO: distr. Archiv TV Nova
Herečka Marta Dancingerová, kterou diváci aktuálně vídají v Kriminálce Anděl, právě slaví pětatřicáté narozeniny. Diváci si ji pamatují také z emotivního seriálu Kukačky nebo z dobové Zlaté labutě a velký dojem zanechala i na tanečním parketu soutěže StarDance. Po nedávných změnách v osobním životě nyní prožívá mimořádně klidné období. Do života jí naprosto nečekaně přišel nový muž. Láska z chodníku
Dancingerová tvoří zhruba čtyři měsíce pár s Ladislavem Hamplem. Seznámili se sice už při natáčení Zlaté labutě, tehdy ale žádné romantické city nevzplály.
„On tam byl největší zloun a já hrála největší sympaťandu,“ svěřila se Dancingerová. Oba herci na sebe překvapivě narazili až mnohem později na ulici. Začali si povídat a z obyčejného setkání na chodníku se postupně vyvinul pevný vztah.
Hampl obstál i v neobvyklé zkoušce, když herečka radikálně změnila image a ostříhala si vlasy.
„Hned na začátku jsem ho podrobila zkoušce ustát mé krátké vlasy, což by asi každý muž nechtěl,“ prozradila herečka s úsměvem.
Vedle pětačtyřicetiletého partnera nachází Dancingerová především vytoužený klid a podle svých slov po jeho boku dokáže spolehlivě vypnout. Hampl má za sebou manželství s castingovou režisérkou Majou Hamplovou, které skončilo rozvodem. Nyní herci píšou úplně novou společnou kapitolu.
Rozchody bez napětí
V létě loňského roku Dancingerová opustila dlouholeté soužití s hercem Markem Pospíchalem. Z tohoto vztahu vzešel syn Antonín, kterému je dnes devět let. Následně se objevovala po boku jednatřicetiletého podcastera Vojtěcha Hlaváčka.
Tento partnerský pokus však měl velmi krátké trvání a skončil začátkem letošního roku. Dancingerová si konec vztahu nechávala dlouhé měsíce pro sebe. S Hlaváčkem se prý rozešli v klidu a nadále zůstávají přáteli.
Hledání řádu v chaosu
Kromě herectví se Dancingerová věnuje literární tvorbě. Vydala knihu povídek pro dospělé Nesmělí a pohádkový příběh Nikolas a tajemství Snozemě. Nápad na dětskou knížku nosila v hlavě od svých patnácti let. Je velkou milovnicí sešitů a bloků, do kterých si zapisuje různé postřehy pro další tvorbu. K samotnému psaní ovšem potřebuje absolutní klid a delší časový úsek.
Sama sebe označuje za rozeného chaotika. Pravidlům chodu domácnosti ji překvapivě učí především její syn. Antonín vyžaduje systém a miluje ve věcech pořádek. Dancingerová se tak v rámci mateřství učí věci pečlivě plánovat a neřešit vše čistě spontánně. V rodinných konfliktech vyloženě nesnáší tichou domácnost. Dusno ji vyčerpává a dává přednost rychlému vyříkání problému. Většinou to bývá právě ona, kdo po hádce navrhuje smíření.
Úspěchy před kamerou i na jevišti
Výraznou diváckou stopu zanechala rolí Terezy v seriálu Kukačky. Příběh o záměně dětí přinesl silné emoce a velmi náročné psychologické scény zkoumající otázky odpuštění. Zcela odlišnou zkušenost jí nabídla účast ve
. Společně s tanečníkem Martinem Prágrem se probojovali až do velkého finále, kde skončili na druhém místě za favorizovaným Oskarem Hesem. StarDance
Aktuálně mohou diváci Dancingerovou vídat hlavně na prknech pražského Činoherního klubu a v seriálu Kriminálka Anděl.
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