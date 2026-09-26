Muškáty seřízněte na podzim na 10 cm a přesaďte do menšího květináče. Kdo vynechá jeden krok, na jaře vytáhne holé stonky

Podzim je pro zahrádkáře klíčovým obdobím, protože představuje přechod od letní hojnosti k zimnímu spánku. Jednou z rostlin, které
v tomto období vyžadují zvýšenou pozornost, je pelargonie, známá také jako muškát. Správná příprava muškátů na podzim zajistí, že do zimního období vstoupí dobře připravené a na jaře se objeví připravené rozkvést krásnými květy. Proč je podzimní péče důležitá
Podzimní péče o muškáty se doporučuje z několika důvodů. Není sice povinná, ale může výrazně prospět zdraví rostliny a jejímu budoucímu růstu.
Muškáty se obvykle stříhají dvakrát ročně, jednou na jaře a podruhé na podzim. Podzimní řez je nezbytný proto, aby rostlina během zimy lépe odpočívala a na jaře rostla stejně intenzivně jako v předchozím roce. Postup stříhání muškátů
Proces prořezávání začněte tím, že
muškáty seříznete a ponecháte 5 až 10 cm stonku. Tato vzdálenost je dostatečná pro regeneraci rostliny a tvorbu nových výhonů v nadcházející sezóně. Dbejte na dezinfekci řezných nástrojů, abyste zabránili přenosu chorob mezi rostlinami. Je velmi důležité pracovat je ve chvíli, když je půda v truhlících zcela suchá, aby se minimalizovalo riziko infekcí. Po seříznutí ošetřete řez dezinfekčním přípravkem vhodným pro rostliny. Pokud ho nemáte k dispozici, lze jako alternativu použít peroxid vodíku nebo alkohol. Množení muškátů z řízků
Odříznuté výhonky určitě nevyhazujte. Místo toho zvažte jejich použití k množení nových rostlin pelargonií. Řízky pelargonií snadno zakoření, stačí je jen ponořit do vody a počkat, až jednoduše zapustí kořeny.
Zdroj fotografie: Pixabay Pokud patříte mezi milovníky muškátů a rádi byste jim dopřáli opravdu jen to nejlepší, pak je právě teď musíte omladit šikovným střihem Příprava mateřských rostlin na zimu
Nyní je čas připravit pelargonie na zimu. Pokud máte muškáty rostoucí ve velkých dvoulitrových květináčích, můžete minimalizovat
využití prostoru během zimy zkrácením kořenů a změnou velikosti květináče. Tím podpoříte rostlinu v tvorbě čerstvých kořenů, což je nezbytné pro její celkový zdravotní stav.
Při přesazování muškátu do menšího květináče připravte novou směs půdy. Použijte litrový květináč a smíchejte
500 ml kvalitní rašeliny, 500 ml univerzální zeminy a třetinu šálku zeolitu nebo perlitu. Tyto složky důkladně promíchejte, abyste vytvořili vyváženou směs zeminy bohatou na živiny. Zdroj fotografie: Freepik Správný střih muškátů jim pomůže lépe přečkat chladné podzimní měsíce, takže vás na jaře potěší nádhernými květy Zalévání po prořezání a přesazení
Muškáty byste měli zalévat jeden den po prořezání a přesazení. Při prvním zalévání zvažte použití mykorhizy nebo jakéhokoli přírodního hnojiva.
Hnojiva je nutné používat střídmě; pokud používáte ta minerální, snižte doporučené dávky na polovinu. Nejlepší je použít jednu lžičku mykorhizy a půl lžičky biohumusu na jeden litr vody. A pomoci vám může také jód.
VIDEO Jak na správnou přípravu kopřivového hnojiva pro poslední podzimní hnojení muškátů
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři