Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Podvodný odkaz s japonským znakem ん míří hlavně na Booking. Nachytáte se až příliš snadno

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Podvodný odkaz s japonským znakem ん míří hlavně na Booking.. Na první pohled jde o nevinný detail. Ve skutečnosti o promyšlený phishing. Útočníci rozesílají naléhavé zprávy s odkazem, který vypadá jako administrace známé služby. Stačí jedno kliknutí a problém je na světě. Podvod se skrývá v drobnosti, které si většinou vůbec nevšimnete.
Pláž

Pláž

Zdroj: Pixabay
Reklama
Další články z Svět cestovatele
Pryč od hlučícího davu: Čtyři zámecké parky, které pohladí duši víc než slavné hrady
Pryč od hlučícího davu: Čtyři zámecké parky, které pohladí duši víc než slavné hrady
Nenápadná zřícenina Louzek má slavnou minulost. Jako lapka tu působil husitský vojevůdce
Nenápadná zřícenina Louzek má slavnou minulost. Jako lapka tu působil husitský vojevůdce

Už jste někdy slyšeli o Zemské cestě? Možná vám připomíná zemskou stezku zvanou kaplickou neboli...

Létání z řady evropských letišť je zase o něco snazší kvůli moderním skenerům
Létání z řady evropských letišť je zase o něco snazší kvůli moderním skenerům

Také vás obtěžuje potřeba hlídat si během cestování správný objem tekutin, než nastoupíte do letadla? S tím...

Léčivá síla ticha: Objevte poklidné kouzlo Lázní Kundratice
Léčivá síla ticha: Objevte poklidné kouzlo Lázní Kundratice

Řekne-li se lázně, pro mnohé z nás jsou to hlavně velkolepé a poměrně rušné kolonády v Karlových Varech...

Město, kde žije 6 milionů duší: V Iráku se rozprostírá největší nekropole světa
Město, kde žije 6 milionů duší: V Iráku se rozprostírá největší nekropole světa

Město, které nikdy nespí. Možná právě proto, že v něm jsou pouze mrtví. Ano, to je Wadi-us-Salaam –...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

SvetCestovatele.cz je online magazín pro všechny milovníky cestování – od dobrodruhů, kteří rádi vyrážejí do neznáma, až po pohodové cestovatele hledající inspiraci na víkendový výlet nebo rodinnou dovolenou. Přinášíme autentické tipy, ověřené rady a aktuální informace ze světa cestování, které...

Všechny články tohoto autora →
Svět cestovatele
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.