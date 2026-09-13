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Nela Slováková promluvila o pláči: Radek na mě vyjel, to byla poslední kapka

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Dennívýzva
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Influencerka a brněnská podnikatelka Nela Slováková opět vyrazila podporovat svého partnera Radka Roušala na hlavní zápas turnaje MMA Oktagon. A opět oblékla vyzývavý obleček. Celý večer ale skončil katastrofou.
Nela Slováková promluvila o pláči: Radek na mě vyjel, to byla poslední kapka

Nela Slováková promluvila o pláči: Radek na mě vyjel, to byla poslední kapka

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR Zprávy

ČRzprávy.cz jsou nezávislý lifestylový magazín s důrazem na dění ve společnosti. Přináší novinky ze života celebrit, zajímavosti z kultury a novinky z televize. Najdete u nás ale také nejdůležitější informace z dopravy, dopravních nehod a informace od hasičů a Policie ČR.

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