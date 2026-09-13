Nela Slováková promluvila o pláči: Radek na mě vyjel, to byla poslední kapka

Pro Nelu Slovákovou to byly pořádně náročné dny. Její partner se připravoval na zápas, na který musel navážit potřebný počet kilogramů. Týdny skoro nejedl a musel vypotit litry vody, aby snížil váhu. Slováková o něho pečovala ve dne v noci, přestože sama se musí poprat s náročným projektem své nové prodejny, která se připravuje na otevření.
Nela: Dva měsíce jsme byli ticho
Není proto divu, že se v pátek zhroutila a rozplakala v autě. Dnes vysvětlila, proč. Popsala, že ji sžíralo chování Roušalova protivníka Jonase Magarda. „To, že toho je hrozně moc, víte: Radek, zápas, dieta… Nicméně spouštěčem bylo, že Radkův soupeř do nás jede neustále takovým nevybíravým způsobem. Sdílí sprosté a nechutné fotky s narážkami na nás, vytváří koláže s mými starými fotkami,“ zuří Slováková.
„Neustále se navážel do mě, Radkovy rodiny a kamarádů. Podle mě jsou hranice, za které se nezachází, je to od něho primitivní. S Radkem jsme se dohodli, že budeme dva měsíce ticho,“ doplňuje Slováková a prozradila, že před zápasem Radek řekl, že Magardovi ani na vážení nic neřekne.
Slováková: To byla poslední kapka
Jenže Roušal to nevydržel a začal na něho mluvit. „Tak jsem na něho vzadu volala: Radku, nic neříkej, ať má nervy,“ pokračovala Slováková. To však Roušala před soupeřem ponížilo a rozhodilo. Při odchodu za to následně své partnerce vynadal.
„Radek na mě vyběhl, byl na mě nepříjemný. Zařval na mě: Proč jsi něco říkala?“ popsala Slováková. „Přestože není nikdy zlý, vyjel na mě před lidmi. To už byla poslední kapka, sbalila jsem se, odjela domů a do práce, nechala jsem ho tam,“ dodala Slováková.
Šaty jako „svlékací párky“
Nakonec se ale uklidnila a svého partnera vyrazila na večerní slávu podpořit v tradičně vyzývavém oblečení. Nasoukala se do těsného průsvitného oblečku, který fanoušky MMA turnaje Oktagon rozdělil na dva tábory. Ne všechny reakce byly pozitivní. „Vypadá jako párky striptýzky,“ ohodnotil jeden z fanoušků turnaje na Facebooku.
Ani lascivní oblečení ale nepomohlo. Roušal na soupeře těžce nestačil a zápas prohrál. Po konci drsného zápasu mezi nimi byla stále vidět velmi zlá krev. Jejich spor hned tak neskončí.
Zdroje: Autorský text, Instagram