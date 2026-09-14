Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Radek Roušal se po prohraném zápasu zastal partnerky Nely Slovákové

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
MMA zápasník Radek Roušal se v pondělí odpoledne zastal své partnerky Nely Slovákové, na kterou se v posledních dnech snesly kritické komentáře na sociálních sítích.
Radek Roušal se po prohraném zápasu zastal partnerky Nely Slovákové

Radek Roušal se po prohraném zápasu zastal partnerky Nely Slovákové

Zdroj:
Reklama
Další články z ČR Zprávy
Nela Slováková promluvila o pláči: Radek na mě vyjel, to byla poslední kapka
Nela Slováková promluvila o pláči: Radek na mě vyjel, to byla poslední kapka
Karlos Vémola: Chci střídavou péči o děti. Lela tasí právníky
Karlos Vémola: Chci střídavou péči o děti. Lela tasí právníky

Lela a Karlos Vémolovi ještě ani nestojí před rozvodovým soudem a už začala veřejná bitva a takzvané praní...

Nemocná Laďka Něrgešová musí před vysíláním sundávat speciální helmu
Nemocná Laďka Něrgešová musí před vysíláním sundávat speciální helmu

Moderátorka Laďka Něrgešová se s fanoušky podělila o komplikace, které jí přináší každodenní náročná léčba...

Mirek Topolánek: Krutá zpráva, rakovina se mu rozšířila do plic
Mirek Topolánek: Krutá zpráva, rakovina se mu rozšířila do plic

Bývalý premiér Mirek Topolánek se svěřil, že přes původně nadějnou léčbu rakoviny slinivky se mu nádory...

Zrádci za 10 tisíc? Fanoušky hry šokovaly ceny vstupenek na premiéru
Zrádci za 10 tisíc? Fanoušky hry šokovaly ceny vstupenek na premiéru

Fanoušky reality hry Zrádci dnes překvapily pořádně vysoké ceny vstupenek na chystanou velkolepou premiéru....

Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR Zprávy

ČRzprávy.cz jsou nezávislý lifestylový magazín s důrazem na dění ve společnosti. Přináší novinky ze života celebrit, zajímavosti z kultury a novinky z televize. Najdete u nás ale také nejdůležitější informace z dopravy, dopravních nehod a informace od hasičů a Policie ČR.

Všechny články tohoto autora →
ČR Zprávy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.