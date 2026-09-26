Marta Jandová trénuje na StarDance a tělo se jí mění před očima. „Nohy má jak z kamene," říká tanečník Prágr

Když Martin Prágr poprvé uchopil Martu Jandovou do taneční pozice, čekal standardní rozjezd. Prostě celebrita, která se učí základní kroky. VIP život zaznamenal, že místo toho narazil na nohy, které popisuje slovy „nikdy jsem neviděl tak silný“. Dvaapadesátiletá frontmanka kapely Die Happy totiž do jubilejní čtrnácté řady StarDance nevstoupila z gauče. Rok pravidelného fitka, dvakrát týdně ranní protahování kvůli problematické kyčli a starší zlomenina nohy, která ji naučila poslouchat tělo, to všechno z ní udělalo partnerku, kterou Prágr nemusí šetřit. Musí ji ale hlídat.
Shodila 3,5 kila, a přesto zklamání
Po zhruba měsíci tvrdého tréninkového drilu, hlásí Jandová úbytek tří a půl kilogramu. Sama přiznává, že čekala víc, v rozhovoru pro Super.cz mluvila s nadsázkou o „pekáči buchet“. Číslo na váze ale nevypráví celý příběh. Tempo 0,875 kilogramu týdně se podle doporučení amerického CDC pohybuje na horní hranici zdravé redukce váhy. Jenže u člověka, který už rok intenzivně posiluje a nyní přidal několikahodinový taneční dril, část energie jde do budování svalové hmoty. Přesně to popisuje i Prágr, když mluví o Martině „figuře jako u třicetileté holky“, nejde o štíhlost, ale o pevnost.
Prágrova pochvala, že nohy má jako z kamene, není jen zdvořilostní fráze. Tanečník, který ve StarDance XII dovedl Ivu Kubelkovou na čtvrté místo, má srovnání. A Jandovou řadí mezi fyzicky nadstandardní partnerky. Jenže každá mince má dvě strany. Zářijové fotky z tréninků ukazují tejpy na bedrech i stehně. Jandová už před startem příprav v rozhovoru pro iDNES.cz mluvila o bolavé kyčli a o tom, že nechce nic podcenit. Starší zlomenina nohy se občas ozývá. Tělo, které umí být výkonné, je zároveň citlivé na kumulovanou zátěž. A ta v průběhu soutěže poroste.
Padesátnice, které StarDance neporazila
Představa, že starší soutěžící jsou ve StarDance jen do počtu, neodpovídá historii formátu. Kubelková s Prágrem skončili v roce 2023 čtvrtí. Jana Paulová se v loňské třinácté řadě udržela až do pátého soutěžního večera. Obě vstupovaly do soutěže po padesátce. Jandová má oproti nim jednu výhodu: přišla s tělem, které už bylo na zátěž nachystané. Rok v posilovně jí dal svalový základ, na kterém taneční trénink staví, místo aby ho teprve vytvářel. Prágr to vnímá, a podle všeho s ní nepracuje jako s křehkou celebritou, ale jako s atletkou, která se učí tančit.
Začátky přitom úplně hladké nebyly. V rozhovoru pro eXtra.cz oba přiznali rozpaky z náhlé fyzické blízkosti s cizím člověkem. Pak přišel humor, společné kávy, „cesty na oběd“, a z profesionální dvojice se stala fungující partnerská jednotka. Prágr ví, kdy přitlačit a kdy ubrat. Jandová ví, kdy zatnout zuby a kdy přiznat bolest. Právě tahle rovnováha může rozhodnout o tom, jak daleko se dostanou.
Co z toho plyne pro běžného člověka
Martina proměna je měřitelná a reálná, ale není zázračná. Je to výsledek disciplíny, pravidelnosti a odborného vedení, ne televizní magie. Pro kohokoli po padesátce s bolestí kyčle platí jiný režim než soutěžní dril: doporučení NICE pro osteoartrózu staví na terapeutickém cvičení šitém na míru, postupném navyšování zátěže a akceptaci toho, že na začátku může bolest krátkodobě vzrůst. Posilovna dvakrát týdně a ranní protahování, tedy přesně to, co Jandová dělala rok před StarDance, je rozumnější vzor než snaha kopírovat televizní tréninkový plán. Premiéra čtrnácté řady StarDance je na programu 10. října.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová