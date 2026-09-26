Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Marta Jandová trénuje na StarDance a tělo se jí mění před očima. „Nohy má jak z kamene," říká tanečník Prágr

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zpěvačka za měsíc tréninků shodila 3,5 kilogramu, ale hlavní změna se odehrává pod povrchem, ve svalech, které ji podle tanečního partnera řadí mezi fyzicky nejlépe vybavené soutěžící.
Marta Jandová trénuje na StarDance a tělo se jí mění před očima. „Nohy má jak z kamene," říká tanečník Prágr

Marta Jandová trénuje na StarDance a tělo se jí mění před očima. „Nohy má jak z kamene," říká tanečník Prágr

Zdroj: Nextfoto
Reklama
Další články z VIPživot.cz
Holubová spí pod širým nebem na Sicílii a na procházku chodí s Vojtou Dykem. „Tedy na tričku, jinak s manželem," smála se
Holubová spí pod širým nebem na Sicílii a na procházku chodí s Vojtou Dykem. „Tedy na tričku, jinak s manželem," smála se
Tři koncerty v Edenu a hned poté natáčení SuperStar. Ewa Farna to nezvládla, uprostřed epizody vstala a odešla ze studia
Tři koncerty v Edenu a hned poté natáčení SuperStar. Ewa Farna to nezvládla, uprostřed epizody vstala a odešla ze studia

Ewa Farna opustila během natáčení pátého castingového dílu SuperStar porotcovský stůl. Důvod: vyčerpání po...

Andrea Růžičková si založila živnost a hned jí přišel dopis. Naletěla na známý trik, teď řeší předžalobní výzvu
Andrea Růžičková si založila živnost a hned jí přišel dopis. Naletěla na známý trik, teď řeší předžalobní výzvu

Herečka dvakrát zaplatila „povinný poplatek“ soukromé firmě. Když třetí platbu odmítla, přišla předžalobní...

Devatenáct let žili na psí knížku, teď se vzali na chalupě. Alena Štréblová z Ulice prozradila, jak svatba probíhala
Devatenáct let žili na psí knížku, teď se vzali na chalupě. Alena Štréblová z Ulice prozradila, jak svatba probíhala

Herečka známá jako Milena Pumrová z Ulice se po devatenácti letech vztahu vdala. Obřad proběhl na zahradě...

Podvedl ji s devatenáctiletou Ornellou, na syna nedává ani korunu. Partyšová po letech řekla o Koktovi větu, kterou nikdo nečekal
Podvedl ji s devatenáctiletou Ornellou, na syna nedává ani korunu. Partyšová po letech řekla o Koktovi větu, kterou nikdo nečekal

Gabriela Partyšová po téměř čtrnácti letech od rozvodu s Josefem Koktou veřejně prohlásila, že mu...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...

Všechny články tohoto autora →
VIPživot.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.