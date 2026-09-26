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Skoro dvacet rozvodových řemenů, ale původní motor: Corolla z bazaru má na tachometru 2 miliony kilometrů

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Rozvážka mezi Wellingtonem a New Plymouthem, osm set kilometrů denně, šest dní v týdnu. Novozélanďan Hebley takhle jezdil s obyčejným kompaktním kombíkem tak dlouho, až se dostal k nájezdu, jaký běžné auto nemá šanci dosáhnout. Vysvětlení není v technice, ale ve způsobu jízdy.
Skoro dvacet rozvodových řemenů, ale původní motor: Corolla z bazaru má na tachometru 2 miliony kilometrů

Skoro dvacet rozvodových řemenů, ale původní motor: Corolla z bazaru má na tachometru 2 miliony kilometrů

Zdroj: Foto: Charlie from United Kingdom - licence CC BY 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Auto

Novinky, rady a zajímavosti ze světa automobilů. Od nových modelů a technologií přes praktické tipy pro řidiče až po příběhy legendárních vozů, motorsport a proměny automobilového trhu.

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