Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Bizarní staredown v UFC. Bojovnice házela po soupeřce kondomy a peníze

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Norma Dumont si na poslední staredown s Ailín Pérez přinesla kondomy a bankovky. Provokace před UFC Vegas 121 ještě přiostřila osobní spor dvou soupeřek z elitní pětky bantamové váhy.
Bizarní staredown v UFC. Bojovnice házela po soupeřce kondomy a peníze

Bizarní staredown v UFC. Bojovnice házela po soupeřce kondomy a peníze

Zdroj: UFC
Reklama
Další články z MMAMAG.cz
Vosgröne nechápe, co z něj udělalo hvězdu. Žiju v alternativní realitě
Vosgröne nechápe, co z něj udělalo hvězdu. Žiju v alternativní realitě
Vémola chce umlčet Frankfurt: Nechám v kleci všechno
Vémola chce umlčet Frankfurt: Nechám v kleci všechno

Karlos Vémola i Frédéric Vosgröne splnili před OKTAGONem 94 váhový limit 89 kilogramů. Německý soupeř české...

RFA 33: Fapšo porazil o 30 kilo těžšího Kotalíka. Bodoví mu dali všechna kola
RFA 33: Fapšo porazil o 30 kilo těžšího Kotalíka. Bodoví mu dali všechna kola

Vážení ukázalo rozdíl 30,4 kilogramu, v kleci ale rozhodovaly rychlost a přesnost. Sebastián Fapšo na RFA...

Vémola šel před zápasem na hranu. Ještě v pondělí měl osm kilo navíc
Vémola šel před zápasem na hranu. Ještě v pondělí měl osm kilo navíc

Karlos Vémola začínal přípravu na 112 kilogramech a ještě v pondělí měl osm kilo nad limitem. André...

Novotný po další porážce Lea Brichty zkritizoval jeho gym i způsob, jakým český bojovník řídí svou kariéru
Novotný po další porážce Lea Brichty zkritizoval jeho gym i způsob, jakým český bojovník řídí svou kariéru

Leo Brichta po druhé porážce v řadě schytal od Ondřeje Novotného tvrdou kritiku. Promotér neřešil jen...

Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

Všechny články tohoto autora →
MMAMAG.cz
Další články z kategorie Bojové sporty
Zobrazit více
SportBojové sporty
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.