Bizarní staredown v UFC. Bojovnice házela po soupeřce kondomy a penízePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bizarní staredown v UFC. Bojovnice házela po soupeřce kondomy a peníze
Karlos Vémola i Frédéric Vosgröne splnili před OKTAGONem 94 váhový limit 89 kilogramů. Německý soupeř české...
Vážení ukázalo rozdíl 30,4 kilogramu, v kleci ale rozhodovaly rychlost a přesnost. Sebastián Fapšo na RFA...
Karlos Vémola začínal přípravu na 112 kilogramech a ještě v pondělí měl osm kilo nad limitem. André...
Leo Brichta po druhé porážce v řadě schytal od Ondřeje Novotného tvrdou kritiku. Promotér neřešil jen...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →